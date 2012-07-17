Жительку Кіровограда засудили через 16 років після вбивства

01:39, 17 липня 2012
Суспільство
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У Кіровограді до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено жінку, яка ще у 1996 році стала співучасницею розбійного нападу та вбивства подружжя.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Кіровоградській області.

Прокуратура обласного центру проводила розслідування кримінальної справи, порушеної 16 років тому за обвинуваченням тодішньої місцевої жительки у скоєнні разом з іншими двома особами розбійного нападу та вбивства.

2001 року жінка порушила підписку про невиїзд, залишила місце постійного проживання і була оголошена в розшук.

2011 року правоохоронці встановили її місце перебування: жінка переховувалася у Москві.

За клопотанням прокурора Кіровоградської області її було видано Україні.

Після завершення слідчих дій кримінальну справу за обвинуваченням у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.142, п.п. «а», «з» ст.93 Кримінального кодексу України (в редакції 1960 року), направлено до суду, який виніс вирок.

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