Поїзд Москва - Феодосія збив жінку
10:50, 21 липня 2012Суспільство
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У Криму на залізничному переході станції "Краснофлотська" жінку збив поїзд "Москва - Феодосія".
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, нещасний випадок стався 20 липня на залізничному переході станції "Краснофлотська". Постраждалу було доставлено до лікарні з переломами ребер, рук і ніг, а також забоєм мозку. Від отриманих травм жінка померла. Особа загиблої встановлюється.
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