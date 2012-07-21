Поїзд Москва - Феодосія збив жінку

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, нещасний випадок стався 20 липня на залізничному переході станції "Краснофлотська". Постраждалу було доставлено до лікарні з переломами ребер, рук і ніг, а також забоєм мозку. Від отриманих травм жінка померла. Особа загиблої встановлюється.