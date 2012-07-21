У Києві в агітатора КПУ вкрали гаманець

18:05, 21 липня 2012
Суспільство
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У Києві біля станції метро "Шулявська" з агітаційного намету прихильників Комуністичної партії України вкрали гаманець із грошима.

Міліція
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у м. Києві, інцидент стався сьогодні близько 15.15.

Невідомий чоловік розрізав тканину з тильної сторони намету, взяв гаманець і втік, незважаючи на заклики власниці гаманця до людей затримати крадія.

"На місце події за викликом виїхала слідчо-оперативна група. За словами потерпілої, у викраденому гаманці було 280 гривень", - йдеться у повідомленні.

 

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