У Києві в агітатора КПУ вкрали гаманець
18:05, 21 липня 2012Суспільство
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У Києві біля станції метро "Шулявська" з агітаційного намету прихильників Комуністичної партії України вкрали гаманець із грошима.
|Міліція шукає крадія
Невідомий чоловік розрізав тканину з тильної сторони намету, взяв гаманець і втік, незважаючи на заклики власниці гаманця до людей затримати крадія.
"На місце події за викликом виїхала слідчо-оперативна група. За словами потерпілої, у викраденому гаманці було 280 гривень", - йдеться у повідомленні.
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