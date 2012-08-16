США вперше дали гроші нафтогазовій галузі України

Грант призначений для підготовки пілотного проекту з одержання газового конденсату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після церемонії підписання документів на одержання гранту в середу повідомив голова «Укргазвидобування» Юрій Борисов.

«Це дійсно перший грант, який дається урядом США в нафтогазову галузь з часу незалежності України», - сказав Ю.Борисов.

Присутній на підписанні міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко назвав розвиток проектів, що забезпечують енергетичну незалежність України, пріоритетним для уряду.

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ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газодобувною компанією України, що забезпечує більш як 70% загального видобутку газу в країні. До її складу, зокрема, входять два газопромислові управління (ГУ): «Шебелінкагазвидобування» і «Полтавагазвидобування».

Провідним підрозділом з переробки в її структурі є Шебелінський газопереробний завод (Харківська обл.). ДК також володіє 14 АЗС, розташованими в Харківській області.

У січні-липні 2012 року «Укргазвидобування» збільшила видобутокгазу на 1% – до 8 млрд 792,5 млн. куб. м.