Телекомпанії ще думають, як житимуть з "мовним законом"
Телерадіоорганізації ще не подали жодної заявки на переоформлення ліцензій, у яких після набуття чинності мовного закону немає графи «мова, якою вестимуться передачі».
Але деякі компанії вже консультуються, щоб повністю перейти на мовлення українською мовою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Лариса Мудрак, відповідаючи на запитання журналістів після засідання Нацради.
«Заявок на переоформлення саме графи «мова» немає ще, є консультації», - сказала вона.
За словами Л.Мудрак, ці консультації поділяються на дві категорії: одні запитувачі цікавляться, чи можна переоформити ліцензію на 100% мовлення українською мовою, інші поки просто запитують, як саме проходитиме переоформлення.
Л.Мудрак наголосила, що телерадіоорганізації самі визначають власний формат мовлення, орієнтуючись, в першу чергу, на свою аудиторію.
За її словами, ще задовго до ухвалення закону «Про засади державної мовної політики», з 2009 року, до Нацради надходили запити стосовно зменшення частки передач, які мають виходити державною мовою. Тоді в ефірі мало бути 75% таких програм. Іноді Нацрада йшла назустріч таким компаніям з огляду на дані досліджень аудиторії та статистичні дані щодо населення. «Глядач і слухач є пріоритетним у ставленні до того, якою мовою і з яким програмним наповненням мовить компанія», - зауважила Л.Мудрак. За її словами, починаючи з 2010 року, для Одеси, східних регіонів та Криму робилися винятки.
Л.Мудрак також наголосила, що тепер самі телерадіоорганізації вирішуватимуть питання щодо переоформлення ліцензій і мов, на яких виходитимуть їхні передачі.
Разом з тим вона зазначила, що ситуація залишається сталою, адже компанії, які хотіли щось змінити у своєму мовленні, вже переоформили ліцензії зі змінами. Тепер заяви на переоформлення ліцензій подаватимуть ті ТРК, які вважають, що вони мають задовольнити потреби національних меншин у випуску програм їхніми мовами.
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Як повідомляв УНІАН, 20 серпня Нацрада з телерадіомовлення затвердила нові зразки заяв про видачу (продовження), переоформлення та видачу дубліката ліцензій на мовлення. Зокрема, із зразків заяв вилучено графу «Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (%)».
Водночас, деякі експерти не виключають поступового зникнення української мови з українського теле- і радіоефіру через запровадження норм закону «Про засади державної мовної політики».
3 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні.
10 серпня закон набув чинності.