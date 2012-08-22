Телекомпанії ще думають, як житимуть з "мовним законом"

Але деякі компанії вже консультуються, щоб повністю перейти на мовлення українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Лариса Мудрак, відповідаючи на запитання журналістів після засідання Нацради.

«Заявок на переоформлення саме графи «мова» немає ще, є консультації», - сказала вона.

За словами Л.Мудрак, ці консультації поділяються на дві категорії: одні запитувачі цікавляться, чи можна переоформити ліцензію на 100% мовлення українською мовою, інші поки просто запитують, як саме проходитиме переоформлення.

Л.Мудрак наголосила, що телерадіоорганізації самі визначають власний формат мовлення, орієнтуючись, в першу чергу, на свою аудиторію.

За її словами, ще задовго до ухвалення закону «Про засади державної мовної політики», з 2009 року, до Нацради надходили запити стосовно зменшення частки передач, які мають виходити державною мовою. Тоді в ефірі мало бути 75% таких програм. Іноді Нацрада йшла назустріч таким компаніям з огляду на дані досліджень аудиторії та статистичні дані щодо населення. «Глядач і слухач є пріоритетним у ставленні до того, якою мовою і з яким програмним наповненням мовить компанія», - зауважила Л.Мудрак. За її словами, починаючи з 2010 року, для Одеси, східних регіонів та Криму робилися винятки.

Л.Мудрак також наголосила, що тепер самі телерадіоорганізації вирішуватимуть питання щодо переоформлення ліцензій і мов, на яких виходитимуть їхні передачі.

Разом з тим вона зазначила, що ситуація залишається сталою, адже компанії, які хотіли щось змінити у своєму мовленні, вже переоформили ліцензії зі змінами. Тепер заяви на переоформлення ліцензій подаватимуть ті ТРК, які вважають, що вони мають задовольнити потреби національних меншин у випуску програм їхніми мовами.

За темою: На Банковій кажуть: українське ТБ говоритиме тією мовою, яку хоче глядач

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня Нацрада з телерадіомовлення затвердила нові зразки заяв про видачу (продовження), переоформлення та видачу дубліката ліцензій на мовлення. Зокрема, із зразків заяв вилучено графу «Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (%)».

Водночас, деякі експерти не виключають поступового зникнення української мови з українського теле- і радіоефіру через запровадження норм закону «Про засади державної мовної політики».

3 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні.

10 серпня закон набув чинності.