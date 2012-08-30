Томенко - Генпрокуророві: із студентів деруть гроші за гуртожитки

Звернення стосується ситуації, що склалася в багатьох вищих навчальних закладах України, коли студентів змушують сплачувати благодійні внески для поселення в гуртожиток.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-спікера.

Зокрема, як зазначив М.Томенко, із повідомлень у засобах масової інформації випливає, що в ряді ВНЗ зі студентів вимагають сплатити благодійні внески за послуги охорони в гуртожитку та на ремонт гуртожитку. Причому в одній із квитанцій вказується, що стягується оплата за «надання інформаційних послуг». Так звані добровільні внески становлять від 150 до 400 грн в залежності від курсу навчання.

Віце-спікер наголосив, що така ситуація спостерігається у багатьох вищих навчальних закладах України. «Численні зустрічі з представниками вишів та студентами дозволяють зробити висновок, що подібна практика сплати студентами тих чи інших внесків застосовується в багатьох вищих навчальних закладах країни», - підкреслив він.

Водночас політик нагадав, що напередодні проведення в Україні Євро-2012 уряд заявляв про виділення значних коштів на ремонти студентських гуртожитків, що, згідно з заявами представників уряду, дасть можливість збільшити кількість місць, а також покращити умови проживання для студентів. «Цікаво куди пішли ці гроші, якщо сьогодні у студентів вимагають додаткову плату за поселення», – додав він.

Заступник голови парламенту попросив генерального прокурора провести перевірку даної інформації та у разі виявлення порушень вжити відповідних заходів. «Генеральна прокуратура повинна з’ясувати: заробляння на поселенні студентів в гуртожитки це ініціатива МОНмолодьспорт чи ректорів», - наголосив віце-спікер.