Україна намагається злізти з "газової голки"

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Споживання вугілля в липні 2012 року порівняно з липнем минулого року збільшилося на 11,7% - до 5,337 млн тонн.

Згідно з даними Міненерговугілля, видобуток вугілля за сім місяців цього року порівняно з аналогічним періодом 2011 року збільшився на 5,8% - до 50,281 млн тонн. Зокрема, енергетичного вугілля - на 8,4% (до 35,420 млн тонн), а коксового вугілля - залишився на колишньому рівні (14,862 млн тонн).

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Як раніше повідомляв УНІАН, Президент Віктор Янукович в травні 2012 року заявляв, що обсяг видобутку вугілля в Україні цього року має зрости до 85 млн тонн.

Вуглевидобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або 6,693 млн тонн, порівняно з 2010 роком - до 81,859 млн тонн.

В останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.