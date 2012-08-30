Українські дороги визнали одними з найгірших у світі

08:35, 30 серпня 2012
Суспільство
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Україна посіла 133-тє місце зі 148-ми у рейтингу американських дослідників, які запитали водіїв півтори сотні країн світу, чи задоволені вони своїми дорогами.

Українські дороги навіть гірші за російські

Задоволеними виявилися лише трохи більше чверті, повідомляє ТСН. Позаду України опинилися тільки африканські держави, Молдова і Монголія. Росія вище на п'ять пунктів. А Білорусь взагалі вирвалась аж на 67 місце - у першу половину списку.

В Укравтодорі визнають, що у сусідній Білорусі фінансування на кілометр шляху вдвічі-втричі більше, ніж в Україні. А на те, щоб відремонтувати всі українські шляхи такими темпами, як зараз, знадобиться щонайменше 85 років. А поки, проїхавшись деякими дорогами України, можна відразу їхати на СТО - ремонтувати автомобіль. Так, на одній з доріг Миколаєва треба їхати зі швидкістю не більше 35 кілометрів на годину, щоб машина лишилася справною. "Ходова вбивається повністю. Добре, якщо люди приїжджають своїм ходом після цієї ділянки дороги. В основному їх привозять евакуаторами", - розповів власник місцевої СТО Олексій Духовний.

Дорогу будували з порушенням - замість трьох шарів асфальту поклали один. Цього літа виділили гроші на ремонт половини з вісімдесяти розбитих кілометрів.

 

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