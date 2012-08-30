Українські дороги визнали одними з найгірших у світі

Задоволеними виявилися лише трохи більше чверті, повідомляє ТСН. Позаду України опинилися тільки африканські держави, Молдова і Монголія. Росія вище на п'ять пунктів. А Білорусь взагалі вирвалась аж на 67 місце - у першу половину списку.

В Укравтодорі визнають, що у сусідній Білорусі фінансування на кілометр шляху вдвічі-втричі більше, ніж в Україні. А на те, щоб відремонтувати всі українські шляхи такими темпами, як зараз, знадобиться щонайменше 85 років. А поки, проїхавшись деякими дорогами України, можна відразу їхати на СТО - ремонтувати автомобіль. Так, на одній з доріг Миколаєва треба їхати зі швидкістю не більше 35 кілометрів на годину, щоб машина лишилася справною. "Ходова вбивається повністю. Добре, якщо люди приїжджають своїм ходом після цієї ділянки дороги. В основному їх привозять евакуаторами", - розповів власник місцевої СТО Олексій Духовний.

Дорогу будували з порушенням - замість трьох шарів асфальту поклали один. Цього літа виділили гроші на ремонт половини з вісімдесяти розбитих кілометрів.