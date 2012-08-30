Помер ведучий «Жди меня» Ігор Кваша
17:45, 30 серпня 2012Суспільство
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Помер актор і ведучий передачі "Жди меня" Ігор Кваша.
Ігор Кваша помер о 17.00
Помер народний артист РФ, відомий актор театру і кіно, ведучий передачі "Жди меня" Ігор Кваша.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу "Першого каналу".
"Ігор Кваша, один із творців театру "Современник", ведучий програми "Першого каналу ""Жди меня" помер о 17.00", - повідомили у прес-службі.
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