Помер ведучий «Жди меня» Ігор Кваша

17:45, 30 серпня 2012
Суспільство
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Помер актор і ведучий передачі "Жди меня" Ігор Кваша.

Ігор Кваша помер о 17.00

Помер народний артист РФ, відомий актор театру і кіно, ведучий передачі "Жди меня" Ігор Кваша.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу "Першого каналу".

"Ігор Кваша, один із творців театру "Современник", ведучий програми "Першого каналу ""Жди меня" помер о 17.00", - повідомили у прес-службі.

 

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