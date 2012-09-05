У Дніпропетровську повернуть бетонні урни, вилучені після терактів

Як передає кореспондент УНИАН, про це на прес-конференції повідомив Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко.

„Частину урн, вивезених з вулиць на склад міського комунального підприємства з експлуатації та ремонту доріг, а саме приблизно 300 урн, після інвентаризації повернуть і встановлять не в місцях масового відпочинку городян, а у дворах житлових будинків. Нічого поганого в цьму немає”, - заявив І Куліченко.

За його словами, після терактів з центру міста було вивезено близько 800 бетонних комунальних урн для сміття.

І. Куліченко також повідомив, що наразі в центральниій частині міста та на набережній Дніпра встановлено 140 нових урн харківського виробництва.

„Ще 300 нових урн виготовляються на Дніпропетровському заводі „Продмаш”, який виграв тендер. Вартість однієї урни дешевша, ніж в інших виробників - 230 грн”, - уточнив І. Куліченко.

За його словами, у День міста, який Дніпропетровськ святкуватиме 8 вересня, проблем із забезпеченням урн для сміття в місцях масового гуляння людей не буде, оскільки будуть встановлені додаткові контейнери для сміття.

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Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, під час яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією МВС, всі вибухові пристрої виявилися саморобними і були закладені в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 КК України («Терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб»), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у здійсненні терактів у Дніпропетровську 27 квітня. В.Пшонка додав, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою – злочинці вимагали 4,5 млн дол..

Довідка УНИАН. У Дніпропетровську на балансі комунальних служб знаходяться понад 1 тис. урн для сміття. Ще стільки мають місцеві підприємства та організації.