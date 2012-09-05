Україна запустила газову вишку на шельфі Чорного моря

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулась у київській диспетчерській «Укртрансгазу» з прямими включеннями в Одеській та Полтавській областях.

«Сьогодні ми відкрили фактично видобуток газу, який забезпечить нам прибуток на рік близько 300 млн кубічних метрів», - наголосив Президент.

В.Янукович привітав той факт, що з сьогоднішнього дня починає працювати вишка на шельфі Чорного моря.

За його словами, в майбутньому планується встановлення ще п’яти вишок. «Це тільки початок, найближчим часом буде встановлена і друга вишка», - підкреслив Президент. Зауваживши, що перша вишка носитиме ім’я Петра Годованця, а друга – Незалежність, В.Янукович підкреслив, що це символічні назви.

За словами В.Януковича, енергетична незалежність є однією із складових для виконання тих завдань, які стоять перед національною українською економікою.

«Ми обрали цей шлях не випадково, тому що розвиток енергетики, він пов'язаний з ресурсами, і найвпливовіший ресурс для росту економіки нашої держави – газ. Тому ми сьогодні зробили один із кроків, які ми планували для того, щоб забезпечити розвиток нафтогазової галузі України і тим самим йти по шляху забезпечення нашої держави, економіки енергетичними ресурсами», - сказав Президент.