Українці все частіше купують залізничні квитки через Інтернет

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), сьогодні більш як 3,8% квитків від загального продажу оформляється через Інтернет.

Водночас, на авіаперевезення в Україні через Інтернет оформляється до 10% квитків. У Німеччині на залізничному транспорті оформляється через Інтернет 42% проїзних документів, у Росії - 8%, у Польщі - 5,3%, у Казахстані — 4,2%. Проте в Угорщині через Інтернет продається 1,1% залізничних квитків, у Чехії - 0,7%, у Білорусі - 0,5%.

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За інформацією «Укрзалізниці», продаж залізничних квитків через Інтернет щомісячно збільшується на 1,5%.

Нагадаємо, впродовж 2009 року через Інтернет пасажири придбали близько 83,5 тис. квитків, у 2010 році - 132,5 тис., у 2011- 693,9 тис. квитків.

З 2008 року, з початку впровадження продажу залізничних квитків через Інтернет, через Всесвітню мережу придбано близько 1,9 млн. залізничних квитків.

Довідка УНІАН. Нову систему продажу проїзних документів через Інтернет у пасажирських перевезеннях «Укрзалізниця» впровадила 17 травня 2012 року.

Нова система дозволяє сплатити проїзні документи через Інтернет системами НСМЕП, VISA, MasterCard, Webmoney.

За операцію резервування пасажири сплачують 17 грн за одне місце, за операцію оформлення з оплатою проїзду - 7 грн за одне місце.