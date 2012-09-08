Історики зібрали невідомі матеріали про фільм "Вій"
У Національному архітектурно-історичному заповіднику "Чернігів стародавній" напередодні Дня українського кіно, відбулася презентація невідомих матеріалів, пов'язаних із зйомками фільму "Вій", що вийшов на екрани 45 років тому.
Як передає кореспондент УНІАН, як зазначили під час презентації наукові співробітники заповідника, фільм "Вій" став першим та останнім радянським фільмом жахів, тому інтерес до нього зберігається і нині. Працівники заповідника вирішили дослідити історію фільму, оскільки зйомки відбувалися не тільки у Седневі Чернігівського району, що є загальновідомим фактом, а й безпосередньо у Чернігові.
"Усі сцени проводу семінаристів на канікули на початку фільму знімалися у Чернігові – на території Єлецького монастиря, а також біля Катерининської церкви", - повідомив науковий співробітник Олександр Литовченко. Він уточнив, що кіностудія "Мосфільм" надала для Чернігова робочі фото та відео окремих сцен, що не увійшли до фільму. Вони стосуються зйомок саме у Чернігові.
"Ці кадри цінні тим, що мають високу якість і можуть бути використані для проведення виставки", - уточнив О.Литовченко.
Також співробітники заповідника записали спогади учасників масових сцен, місцевих жителів, які спостерігали за творчим процесом, журналістів, які висвітлювали роботу знімальної групи. Усі матеріали, пов'язані зі зйомками фільму "Вій" у Чернігові, зберігатимуться у фондах заповідника "Чернігів стародавній".
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Довідка УНІАН. Художній фільм "Вій" знято за однойменною повістю М.Гоголя у 1967 році. Режисери фільму – Костянтин Єршов та Георгій Кропачов. Ролі виконали Леонід Куравльов, Наталія Варлей, Олексій Глазирін, Вадим Захарченко, Микола Яковченко та інші. Фільм знімали у дерев'яній церкві Пресвятої Богородиці в селі Горохолин Ліс Івано-Франківської області, а фінальні сцени – у Седнівській Георгіївській церкві на Чернігівщині.