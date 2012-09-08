П`яний побив міліціонера в київському метро

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, інцидент стався 6 вересня увечері. Зокрема, о 19.20 до чергової частини Лінійного управління в Київському метрополітені надійшло повідомлення від інспектора патрульної служби про те, що на станції метрополітену «Гідропарк» було затримано чоловіка напідпитку, який на платформі бив ногами в двері електропотягу, що зупинився на колії.

З метою припинення правопорушення чоловікові було запропоновано прослідувати до кімнати міліції, розташованої на платформі станції. Біля дверей кімнати міліції п'яний чоловік почав чинити опір інспекторові патрульної служби та завдав йому удар рукою в обличчя. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження та був доставлений каретою швидкої допомоги до київської лікарні швидкої медичної допомоги.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Свідки, які знаходились поруч під час інциденту, підтвердили факт нанесення тілесних ушкоджень представникові правоохоронних органів під час виконання ним службових обов'язків.

Як з’ясувалося, затриманим чоловік, 1978 року народження, і раніше був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за опір працівникові правоохоронних органів.