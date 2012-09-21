В Україні видали «Кримінальний кодекс для дітей»

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, видання посібника є першим кроком в реалізації Програми правового виховання дітей, розробленої Центром розвитку суспільств.

У навчальному посібнику вперше в Україні зроблено спробу пояснити дітям доступною для них мовою поняття про злочини, відповідальність за які несуть неповнолітні. Інформація подана в ігровому, легкому для розуміння викладі та яскраво проілюстрована.

Крім того, на базі цього посібника розроблено навчальний курс «Запобігання ранній злочинності» для учнів 7-х класів. Вивчення такого курсу допоможе сформувати та розвинути у дітей поняття справедливості, правосвідомості, окреслить роль та значення права в житті людини, а головне – ознайомить з поняттям злочину та злочинності, їх причинами, наслідками та відповідальністю.