У Донецькій області виявлено злочинне угруповання

Як повідомили сьогодні в прес-службі Державної податкової служби України в Донецькій області, співробітниками податкової міліції припинено діяльність злочинного угруповання, яке протягом 2011-2012 років займалося конвертацією грошових коштів і незаконним виведенням валюти за кордон.

Організаторами угруповання стали два 40-річних жителя м. Донецька, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися. Один з них здійснював безпосередній контроль над злочинною діяльністю, розподіляв функції між учасниками угруповання, а також займався розробкою схем ухилення від сплати податків, другий - відповідав за зовнішньоекономічну діяльність. До угруповання входило ще 6 чоловік, і на них, а також на декількох підставних громадян, які насправді знаходяться в місцях позбавлення волі, було зареєстровано понад 10 підприємств, які й складали загальну потужну схему для заниження об'єктів оподаткування.

За словами голови ДПС у Донецькій області Вадима Бондаренка, «це злочинне угруповання на замовлення суб'єктів підприємницької діяльності реального сектора економіки ввозила товарно-матеріальні цінності на територію України, де відбувалося оформлення їх з метою заниження митних платежів на фіктивних СПД-нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах». «Таким чином, занижувалася фактурна вартість товару, що дозволяло мінімізувати митні платежі на кордоні», - сказав В. Бондаренко, додавши, що, згідно бази даних митниці, загальний обсяг валюти, виведеної за кордон, склав понад 40 млн грн.