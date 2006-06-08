НКРЕ підвищила ціну на газ для населення на 85%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) прийняла рішення підвищити з 1 липня ціну на природний газ, який використовується для потреб населення, на 85%.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комісії.

Ціна на газ, як і раніше, диференціюється залежно від наявності лічильника газу. У споживачів, які мають лічильник, ціна на газ підвищена з 220 до 407 грн. за 1 тис. кубометрів тобто з 22 коп. до 40,7 коп. за 1 кубометр, для тих, у кого лічильника немає, – з 240 до 444 грн. за 1 тис. кубометрів, тобто з 24 коп. до 44,4 коп. за 1 кубометр – на 85%.

Як наголошувалося на засіданні, близько 70% населення України на сьогодні споживають газ за приладами обліку.

За даними НКРЕ, підвищення цін на газ для населення узгоджене з Міністерством економіки. Воно дозволить істотно наблизити ціни до економічно обгрунтованого рівня й істотно знизити споживання газу населенням.

При цьому, вказувалося на засіданні, дане рішення НКРЕ ще має затвердити Міністерство юстиції України.

Крім того, НКРЕ підвищила з 1 липня на 80% граничний рівень оптової ціни на газ для підприємств, які постачають його населенню, – з 231 до 414 грн. за 1 тис. кубометрів.

Як зазначив у коментарі журналістам голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО, НКРЕ передбачила в тарифі облгазів кошти на встановлення лічильників. Таким чином, будь-який споживач може звернутися з приводу безкоштовної установки лічильника.

При цьому В.КАЛЬЧЕНКО зазначив, що ціну на газ для населення цього року більше не планується підвищувати. «За тими даними, які в нас є, реальна цифра економічно обгрунтована – 424 грн. грн. за 1 тис. кубометрів, ми приймаємо 414 грн. за 1 тис. кубометрів, оскільки ця цифра визначена в постанові Кабінету Міністрів (29 квітня Кабмін доручив НКРЕ підвищити ціни на газ для населення не більше ніж до 414 грн. за 1 тис. кубометрів – УНІАН). І кінцеве приведення до економічно обгрунтованого рівня планується з 1 січня 2007 року. Тому ми до того часу не змінюватимемо ціну на газ для побутових споживачів», - зазначив він.

Довідка УНІАН. 30 березня НКРЕ підвищила тарифи на газ для населення з 1 травня на 25%.

6 квітня голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО повідомив, що НКРЕ подала на розгляд Кабінету Міністрів України графіки підвищення тарифів на електроенергію і газ для населення до економічно обгрунтованого рівня, що планується завершити в травні 2008 року. За його словами, рішення НКРЕ про підвищення тарифів на газ і електроенергію для населення з 1 травня ц.р. є тільки першим етапом ву рамках переходу до економічно обгрунтованого рівня тарифів.