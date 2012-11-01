40 років тому він виїхав з Парижа, щоб вивчати буддизм в Індії.

Зараз він наближений до Далай-лами і він є поважною персоною для багатьох західних релігієзнавців, повідомляє meddaily.ru.

Дослідники говорять, що, судячи з усього, ключ до успіху - щоденна медитація. Невролог Річард Девідсон досліджував монаха в Університеті Вісконсіна. Порівняльне МРТ-сканування мозку показало, що коли людина медитувала, мозок виробляв унікальний рівень гама-хвиль, пов'язаних з увагою, навчанням, пам'яттю, свідомістю. Також фіксувалася підвищена активність в лівій префронтальній корі головного мозку. Це давало позитивний погляд на світ.

У цілому Девідсон встановив, що медитування, яке практикується тривалий час, позитивно позначається на мозку. Даний висновок був зроблений на прикладі людей, які медитували 50000 разів. Але допомагають і 20-хвилинні сесії три рази на тиждень, відзначають експерти.

Судячи з усього, медитація змінює мозок, посилюючи відчуття щастя.

Експерти вважають, що аналогічним чином діє силове тренування, впливаючи на м'язи.