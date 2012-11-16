Податкова міліція провела обшук у компанії «Кінотур»

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні компанії.

Зокрема, зазначається в повідомленні, сьогодні, 16 листопада, близько 10.30 ранку співробітники податкової міліції в масках і з автоматами блокували роботу компанії «Кінотур» за адресою: Київ, вул. Васильківська, 1, корпус 4 (територія колишньої Київської кінокопіювальної фабрики).

Податківцями проводився обшук у приміщеннях компанії, вилучено документи в бухгалтерії, юридичному відділі і у директора.

О 16.45 податківці залишили будівлю, повідомили в «Кінотур», підкресливши, що представники податкової не пред'являли ордер на обшук і не давали жодних пояснень свого візиту.

Директор компанії «Кінотур» Андрій Сергієнко, фінансовий директор Раїса Вишневська і юрист Дар'я Куринська викликані зараз на допит в прокуратуру.

При цьому в компанії додали, що фінансовому директору під час обшуку стало зле, і була викликана швидка допомога, але це не завадило її теж забрати в прокуратуру.

Керівництво «Кінотуру» намагається з'ясувати причину обшуку і готує скаргу в Генеральну прокуратуру і в Податкову службу на дії податківців, зазначили в компанії.

Між тим, підкреслили в компанії, через дії правоохоронних органів була частково блокована робота підприємства, яке займається постпродакшном кінофільмів. Зриваються терміни виробництва 8 фільмів, серед яких художня картина «Параджанов» - копродукція 4 країн: України, Франції, Грузії та Вірменії.

Тут же знаходяться творці фільму - французький режисер, володар Золотої пальмової гілки Канського кінофестивалю Серж Аведікян та продюсер, режисер Олена Фетісова, наголошується в повідомленні.

Більшість проектів в «Кінотурі» здійснюються в рамках програми державної підтримки українського кінематографу, що проводиться Державним агентством України з питань кіно.

У будівлі «Кінотуру» зараз знаходиться також голова Державного агентства України з питань кіно Катерина Копилова. Вона переглядає чорновий матеріал фільму «Параджанов», повідомили в компанії.

Через дії силовиків було перервано засідання правління Асоціації з управління аудіовізуальними правами «АРМА-Україна», яке проходило в цій же будівлі.

На ньому було присутнє керівництво Міжнародної асоціації AGICOA (Швейцарія). Засновниками цієї організації є Американська кіноасоціація (МРАА), що об'єднує 6 головних американських кінокомпаній і Міжнародна федерація асоціацій продюсерів FIAPF.

Як зазначили в компанії, партнери вже проінформовані про блокування роботи «Кінотуру». Зокрема, сповіщені Міністерство культури України, Державне агентство України з питань кіно, Асоціація продюсерів України, Українська кіно-асоціація, Національна спілка кінематографістів України і Міжнародна асоціація AGICOA (Швейцарія).

*** Компанія «Кінотур» (цифрова інтермедійна кінолабораторія) – надає повний комплекс послуг з фіналізації та мастерингу фільмів.

Компанія розпочала роботу в листопаді 2010 року.

«Кінотур» співпрацює з Національним центром імені О. Довженка, Cinema Production Complex (Cinevator), з лабораторією «Саламандра» та зі студією звукозапису LeDoyen (мастерінг в Dolby Digital). Це дозволяє повністю об'єднати весь постпродакшн фільму в Києві (від прийому відзнятого матеріалу та до видачі «позитивних» і DCP-фільмокопій для показу в кінотеатрах).