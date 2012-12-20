Реконструктори Гостинного двору клянуться нічого не надбудовувати

Замовник реконструкції Гостинного двору в Києві - компанія «Укрреставрація» заявляє про наявність дозвільних документів, а також про те, що ніяких прибудов до будівлі не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер повідомив директор «Укрреставрації» Дмитро Ярич.

«Ніяких надбудов, змін геометричних параметрів, добудов, прибудов не буде. Відповідно до проекту, який пройшов державну експертизу, щодо якого ми одержали дозвіл на початок робіт. На даний момент ми намагаємося створити більш сприятливі умови для торгівлі в цій будівлі. Тобто здійснимо реконструкцію, введемо в експлуатацію, і буде можливість здійснювати торгівлю в цій будівлі. Первинна функція буде відновлена», - сказав він.

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Д.Ярич продемонстрував дозвіл на початок робіт, виданий Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Києві 15 листопада 2012 року.

Він також повідомив, що проект затверджений, пройшов державну експертизу і одержав позитивний висновок.

Д.Ярич також відзначив, що акціонери компанії ухвалили рішення фінансово взяти участь у впорядкуванні скверу ім. Петра Сагайдачного, прилеглого до об'єкту. Сума інвестицій на впорядкування зараз підраховується.

Директор компанії повідомив, що на сьогодні проводяться підготовчі роботи до реконструкції, яка, як очікується, займе близько 17 місяців.

За його словами, інвестиції акціонерів «Укрреставрації» в реконструкцію будівлі становитимуть близько 200 млн. грн з урахуванням коштів на захист від впливу метрополітену.

«Там буде торгово-офісний центр. Офіси там з'явилися з деяких причин, це дуже маленька площа. Там буде розміщена адміністративна частина компанії, яка здаватиме цю площу в оренду. І ми розглядаємо, що можливо буде банківська установа», - уточнив Д.Ярич.

За його даними, сьогодні загальна площа будівлі становить 9433 кв. м, а після реконструкції вона збільшиться до близько 20 тис. кв. м за рахунок використання внутрішнього двору і горища, яке стане третім ярусом приміщення. При цьому висота будівлі не зміниться.

Коментуючи інциденти, що сталися на території Гостинного двору 19 грудня, Д.Ярич сказав, що оцінку всім діям дадуть правоохоронні органи. При цьому, якщо буде доведено, що охоронці Гостинного двору з компанії «Охорона безпеки бізнесу» діяли поза законом, «Укрреставрація» готова оголосити новий конкурс на зміну охоронної компанії.

Як повідомив проектний директор ТОВ «Проектні системи ЛТД» Андрій Миргородський, внутрішній двір будівлі буде накрито світлопрозорим ліхтарем, що захистить його від води, а після реконструкції два поверхи Гостинного двору будуть доступні для відвідувачів.

Він також сказав, що в результаті реконструкції в нього можна буде зайти з будь-якого фасаду і двір буде призначений для проведення виставок, там можуть бути розміщені відкриті кафе.

«Будівля буде такого самого кольору, такої самої конфігурації», - сказав архітектор.

Він відзначив, що сьогодні будівля перебуває в достатньо аварійному стані через вплив вібрації метрополітену і підтоплення.

За словами А.Миргородського, роботи в будівлі проводити можна, оскільки вона не є пам'ятником архітектури.

У свою чергу віце-президент Національної спілки архітекторів України Лариса Скорик повідомила, що з наукової точки зору цей об'єкт не є автентичним, це побудована нова будівля.

Крім того, як повідомив віце-президент Академії будівництва України Анатолій Беркута, для бібліотеки, яка в даний час розміщена в Гостинному дворі, буде облаштовано спеціальне приміщення в «Мистецькому арсеналі».

Як повідомляв УНІАН, захисники Гостинного двору заявили про побиття активістів. За їхніми словами, вночі 19 грудня до Гостинного двору увірвалися невідомі в чорній формі й виштовхали частину активістів, які перебували всередині, на вулицю. Крім того, супротивники реконструкції будівлі заявили, що нападники застосували сльозогінний газ і спецзасоби, які дозволені для використання лише співробітникам правоохоронних органів. За словами потерпілих, міліція не здійснювала жодних дій стосовно нападників.

Нагадаємо, 20 вересня ц.р. депутати Київради передали ПАТ «Спільне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» в оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,02 гектара на Контрактовій площі, 4 для проведення реконструкції цієї будівлі під торгово-офісний центр з гостьовою стоянкою.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, побудований в 1809 році замість старого двору (60-і роки XVIII в., архітектор Іван Григорович-Барський).

19 липня цього року Окружний адміністративний суд Києва відмовився припинити дію постанови Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам'яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України зі сприяння іпотечному кредитуванню», яким схвалив дозвіл на приватизацію Гостинного двору. Верховна Рада ухвалила закон 5 липня.

Перехідними положеннями закону передбачено, зокрема, внести зміни до Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, виключивши з нього Гостинний двір.

5 вересня в парламенті було зареєстровано проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації», який передбачає повернення будівлі до Переліку пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації.