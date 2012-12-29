Нацбанк погодився переглянути вимоги до фізичного захисту банків

Про це повідомляє прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

«Національний банк України погодився з аргументацією Незалежної асоціації банків України (НАБУ) і готовий прискорити терміни і обсяги ухвалення змін до Інструкції з організації інкасації коштів і перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні №45 ( реєстрація в Мін’юсті №181/13448) і Положення про вимоги щодо технічного стану і організації охорони приміщень банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 р. №493», - йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Раніше НАБУ звернулася до регулятора з проханням переглянути ряд його вимог щодо посилення засобів фізичного захисту банків і змістити акцент на використання нових технологій (автоматизованих касових машин, темпо-кас тощо) для підвищення безпеки банківських установ.

Проект змін до Інструкції №45 оприлюднено на сайті НБУ, і вже за два місяці до документа надійшло близько 70 пропозицій, переважна більшість яких була врахована в остаточній редакції. При цьому в НАБУ зазначають, що у зв'язку з введенням в дію Закону України "Про охоронну діяльність" потребують уточнення окремі питання використання вогнепальної зброї під час здійснення інкасації коштів і перевезення валютних цінностей, які на даний час відпрацьовуються з МВС України.

Також керівництво Національного банку України ухвалило рішення про розробку нової редакції Положення №493, а саме Правил з організації захисту приміщень банків України. Зазначені Правила враховують фактично всі зміни, які обговорювалися на спільних засіданнях робочої групи, включаючи вимоги до відкритих робочих місць касирів тощо.

«Затвердження цих змін є надзвичайно важливим для банківської системи України, оскільки пов'язане з формуванням бізнес-планів банків на кілька років вперед. Інвестиційна складова виконання попередніх вимог, передбачених відповідними постановами, за оцінками експертів, по банківській системі України досягала декількох мільярдів гривень», - йдеться у повідомленні НАБУ.

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Найближчим часом зміни до Інструкції №45 і Положення №493 будуть надіслані в банківські асоціації й Департамент Державної служби охорони при МВС України, щоб провести засідання робочої групи і внести остаточні варіанти проектів нормативно-правових актів на розгляд правління Національного банку України.

«Це надзвичайно важливе рішення для банківської системи. Воно повністю змінює дух підходу до питань, пов'язаних з охороною фінансових установ і перевезенням цінностей», - цитує прес-служба голову Комітету з питань регуляторної політики і платіжних систем НАБУ Юрія Яременка.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, з січня по жовтень 2012 року в Україні було зареєстровано 109 крадіжок, 5 грабежів і 18 розбійних нападів, здійснених у банках. Сума збитків фінансово-кредитних установ від нальотів зросла удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягла майже 140 млн. грн.

Нацбанк своїм Положенням про вимоги щодо технічного стану і організації охорони приміщень банків України зобов'язав банки підсилити засоби фізичного захисту, зокрема, створити так звані сертифіковані касові кабіни, тобто обладнати бронею робочі місця та інші площі в приміщеннях банків – на додаток до тих зон у банках, які заброньовані давно, наприклад сховища.

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) звернулася до регулятора з проханням переглянути ряд вимог НБУ щодо посилення засобів фізичного захисту банків і змістити акцент на використання нових технологій для підвищення безпеки банківських установ.

У НАБУ упевнені, що використання автоматизованої касової машини, темпо-каси або іншого сучасного технологічного устаткування «значно безпечніше за сертифіковані касові кабіни і практично виключає ризик вилучення готівкових коштів». Ризики пограбування зменшуються за рахунок затримки доступу до видачі наявних цінностей електронним касиром (до 32 хвилин), а також шляхом встановлення банком незначного розміру ліміту касової операції та лімітів темпо-каси. Також в асоціації зазначають, що особливу увагу необхідно приділяти сигналізації та камерам спостереження.