Банкіри вважають, що порятунок від грабіжників не в броньованих касах

Як зазначається в повідомленні прес-служби НАБУ, відповідний лист за результатами обговорення в Комітеті з питань банківської інфраструктури і платіжних систем НАБУ надіслано на адресу регулятора.

Нацбанк своїм Положенням про вимоги щодо технічного стану і організації охорони приміщень банків України зобов'язав банки посилити засоби фізичного захисту, зокрема, створити так звані сертифіковані касові кабіни, тобто обладнати бронею робочі місця та інші площі в приміщеннях банків – на додаток до тих зон у банках, які заброньовані давно, наприклад сховища.

«Навіть за попередніми підрахунками фахівців банків – членів НАБУ, з приблизно 20 тисяч відділень банків, що працюють зараз в Україні, згідно з новими правилами модернізації потребують близько 16 тисяч. Це обійдеться фінансовим установам як мінімум в 3 млрд грн. Такої суми вільних коштів у банківській системі... просто немає», - говориться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Крім того, банки переконані, що устаткування сертифікованих касових кабін не вирішує проблеми захисту працівників і цінностей банку.

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«Сертифікована касова кабіна досягає своєї головної мети - захисту життя касира і цінності банку - тільки за умови, якщо поряд немає інших працівників банку або клієнтів (а це лише такий підрозділ банку, як пункт обміну валют). Якщо ж поряд із касовою кабіною є інші працівники банку та/або клієнти, при нападі саме вони можуть стати заручниками нальотчиків», - аргументують в НАБУ.

На сьогоднішній день, слідуючи загальноєвропейському рівню обслуговування, багато банків використовують схему роботи, коли фахівець банку виконує операції з обслуговування клієнтів і операції з готівкою за допомогою автоматизованої касової машини або темпокаси.

У НАБУ впевнені, що використання такого сучасного технологічного устаткування «значно безпечніше сертифікованих касових кабін і практично виключає ризик вилучення готівкових коштів». Ризики пограбування зменшуються за рахунок затримки доступу до видачі наявних цінностей електронним касиром (до 32 хвилин), а також шляхом встановлення банком незначного розміру ліміту касової операції і лімітів темпокаси. Також в Асоціації відзначають, що особливу увагу необхідно приділяти сигналізації та камерам спостереження.

«Саме використання нових прогресивних технологій, а не посилення фізичного захисту, є світовою тенденцією в розвитку касового обслуговування», - переконані в НАБУ.

При цьому в Асоціації відзначають, що вимоги до робочих місць, обладнаних автоматичними касовими машинами або темпокасами, сьогодні не прописані в циркулярах Нацбанку.

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У зв'язку з цим була створена спеціальна робоча група під керівництвом директора Департаменту готівково-грошового обігу НБУ Романа Кисельова, до складу якої увійшли представники НАБУ і банківських установ. Учасники групи досягли домовленостей, які забезпечують реалістичні для виконання банками України вимоги щодо належного рівня безпеки.

У НАБУ відзначили, що учасники ринку чекають юридичного оформлення досягнутих домовленостей.

За даними МВС України, тільки з січня по жовтень 2012 року в Україні було зареєстровано 109 крадіжок, 5 грабежів і 18 розбоїв, скоєних у банках. Сума збитків фінансово-кредитних установ від нальотів зросла вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягла майже 140 млн. грн.