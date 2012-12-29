Студенти розкритикували інновації в освіті, які пропонує ПР

Як заявив у переданому УНІАН коментарі координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних, «народні депутати – автори нової редакції законопроекту про вищу освіту пропонують повернути вступні іспити».

«Відповідно до законопроекту вноситься поняття балу вищого навчального закладу - складова конкурсного бала вступника до вищого навчального закладу, яка визначається вищим навчальним закладом відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів і конкурсного балу - підсумкова сума балів вступника до вищого навчального закладу, до якої входять результати зовнішнього незалежного оцінювання його знань, умінь, навичок, здібностей з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових екзаменів та інші показники, передбачені Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів», - підкреслює А.Черних.

Відповідно до законопроекту, громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти. Реалізації статті в такому формулюванні може призвести до того, що деякі громадяни можуть отримувати і другий і третій раз безкоштовні освіту, а і інші – жодного. Це є порушення норм Конституції України, вважають в «Студентському захисті».

«Абсолютно невиправдним є включення до переліку причин відрахування - порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, так як під таке визначення можна дуже легко «відрахувати небажаного» студента», - зазначає А.Черних.

Відповідно до законопроекту, мова (мови) навчання у вищих навчальних закладах України визначається відповідно до Конституції України та законодавства про мови. В схваленому урядом законопроекті, мовою викладання у вищих навчальних закладах є державна мова.

«Незрозуміло чому, данні про державний документ про вищу освіту випускників вищих військових навчальних закладів, вищих навчальних закладів з особливими умовами навчання не будуть заноситись до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Це може призвести до значної кількості підроблених документів про вищу освіту і більше того, ці особи будуть мати доступ до владних повноважень, не виключна можливість появи осіб з підробленими дипломами у правоохоронних органах», - звертає увагу А.Черних.

Відповідно до норм Регламенту Верховної Ради України, альтернативний законопроект може бути внесений не пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам першого законопроекту з відповідного питання.

«Переконаний, що ініціатива народних депутатів України пришвидшить подання до парламенту урядового законопроекту про вищу освіту, робота над яким велась більше року», - зазначив координатор громадської ініціативи «Студентський захист».

Як повідомляв УНІАН, народні депутати України Сергій Ківалов, Григорій Калетнік та Микола Сорока (всі з фракції Партії регіонів) внесли на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція).

У пояснювальній записці, яка доступна для читання, сказано, що Закон України «Про вищу освіту», прийнятий у 2002 році, “не в повній мірі відповідає завданням щодо реформування національної системи вищої освіти відповідно до європейських вимог та потреб розвитку суспільства”.