Померла легенда американської естради
07:23, 03 січня 2013Суспільство
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Зірка американської естради Патті Пейдж померла у віці 85 років.
Патті Пейдж померла на 86-му році життя / Фото: General Artists Corporation (management) з Вікіпедії
Легенда американської естради 1950-х років Патті Пейдж померла в будинку для літніх людей у штаті Каліфорнія на 86-му році життя, повідомляє агентство Рейтер.
Причиною смерті співачки стала серцева недостатність. Патті Пейдж за свою кар'єру продала більше 100 мільйонів платівок і стала першою відомою співачкою звукозаписного гіганта Mercury Records.
ЇЇ пам'ятають за культовими композиціями Tennessee Waltz, With My Eyes Wide Open, Im Dreaming і I Went to Your Wedding.
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