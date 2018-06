Померла легенда американської естради

Легенда американської естради 1950-х років Патті Пейдж померла в будинку для літніх людей у штаті Каліфорнія на 86-му році життя, повідомляє агентство Рейтер.

Причиною смерті співачки стала серцева недостатність. Патті Пейдж за свою кар'єру продала більше 100 мільйонів платівок і стала першою відомою співачкою звукозаписного гіганта Mercury Records.

ЇЇ пам'ятають за культовими композиціями Tennessee Waltz, With My Eyes Wide Open, Im Dreaming і I Went to Your Wedding.

РІА "Новости"