Міжнародний аеропорт Дубай, який вже 11 років поспіль залишається найбільш завантаженим у світі, отримає перший у світі імміграційний коридор на основі штучного інтелекту. Про це пише The Times of India.

Зазначається, що пасажири зможуть пройти прикордонний контроль без зупинок і без паспорта за лічені секунди. Система, розроблена Генеральним управлінням у справах резидентів та іноземців, здатна розпізнавати обличчя пасажирів і перевіряти документи автоматично ще до їхнього прибуття на контрольний пункт.

Імміграційний коридор на основі ШІ здатний обслуговувати до 10 пасажирів одночасно і дозволяє повністю відмовитися від фізичних документів. Також він отримав вбудовані протоколи безпеки, завдяки яким дані про підозрілі документи миттєво передаються фахівцям.

Крім того, система витримує пікові навантаження без заторів. У виданні підкреслили, що вона є частиною амбітної ініціативи "подорожі без кордонів", яка покликана поставити Дубай у центр глобальної трансформації авіаперельотів.

Раніше дубайська авіакомпанія Emirates і турецька Turkish Airlines оголосили про заборону на використання пауербанків під час польотів. Їх можна брати з собою, але не заряджати гаджети на борту.

Під використанням авіакомпанії розуміють як зарядку самого пауербанка від бортової мережі, так і підзарядку пристроїв безпосередньо від нього.

