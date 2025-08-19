Міжнародний аеропорт Дубай, який вже 11 років поспіль залишається найбільш завантаженим у світі, отримає перший у світі імміграційний коридор на основі штучного інтелекту. Про це пише The Times of India.
Зазначається, що пасажири зможуть пройти прикордонний контроль без зупинок і без паспорта за лічені секунди. Система, розроблена Генеральним управлінням у справах резидентів та іноземців, здатна розпізнавати обличчя пасажирів і перевіряти документи автоматично ще до їхнього прибуття на контрольний пункт.
Імміграційний коридор на основі ШІ здатний обслуговувати до 10 пасажирів одночасно і дозволяє повністю відмовитися від фізичних документів. Також він отримав вбудовані протоколи безпеки, завдяки яким дані про підозрілі документи миттєво передаються фахівцям.
Крім того, система витримує пікові навантаження без заторів. У виданні підкреслили, що вона є частиною амбітної ініціативи "подорожі без кордонів", яка покликана поставити Дубай у центр глобальної трансформації авіаперельотів.
Найбільші авіакомпанії світу заборонили пауербанки на своїх рейсах
Раніше дубайська авіакомпанія Emirates і турецька Turkish Airlines оголосили про заборону на використання пауербанків під час польотів. Їх можна брати з собою, але не заряджати гаджети на борту.
Під використанням авіакомпанії розуміють як зарядку самого пауербанка від бортової мережі, так і підзарядку пристроїв безпосередньо від нього.