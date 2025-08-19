У трейлері показали перший геймплей.

На виставці Gamescom 2025 показали другий трейлер майбутньої Call of Duty Black Ops 7. У трихвилинному ролику, де вже традиційно грає музика "Металіки", показали перший геймплей нової частини.

Події розгортаються у 2035 році, гра продовжує сюжет Black Ops 2 і Black Ops 6. Кампанію можна пройти як поодинці, так і в кооперативі до чотирьох осіб. Гравців перенесуть у Нікарагуа, Лос-Анджелес, Анголу, Токіо, на Аляску та інші локації.

Уперше в серії з'являється глобальний прогрес, а ще унікальний фінальний режим під назвою Endgame.

Відео дня

У мультиплеєрі повертається система Omnimovement з попередньої частини, але з доопрацюваннями. До неї додають технології та зброю майбутнього, а головна новинка - режим Skirmish. Це масштабний формат із двома новими картами 20 на 20 гравців.

Реліз Call of Duty Black Ops 7 запланований на 14 листопада.

Раніше ми розповідали, що розробники Hollow Knight: Silksong назвали дату, коли покажуть гру. Презентація найочікуванішої метроідванії відбудеться 21 серпня.

Крім того, нещодавно ASUS затизерив новий "екстраординарний" геймпад для Xbox. Повноцінний анонс відбудеться на Gamescom 2025.

Вас також можуть зацікавити новини: