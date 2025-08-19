На виставці Gamescom 2025 показали другий трейлер майбутньої Call of Duty Black Ops 7. У трихвилинному ролику, де вже традиційно грає музика "Металіки", показали перший геймплей нової частини.
Події розгортаються у 2035 році, гра продовжує сюжет Black Ops 2 і Black Ops 6. Кампанію можна пройти як поодинці, так і в кооперативі до чотирьох осіб. Гравців перенесуть у Нікарагуа, Лос-Анджелес, Анголу, Токіо, на Аляску та інші локації.
Уперше в серії з'являється глобальний прогрес, а ще унікальний фінальний режим під назвою Endgame.
У мультиплеєрі повертається система Omnimovement з попередньої частини, але з доопрацюваннями. До неї додають технології та зброю майбутнього, а головна новинка - режим Skirmish. Це масштабний формат із двома новими картами 20 на 20 гравців.
Реліз Call of Duty Black Ops 7 запланований на 14 листопада.
