Експерти: Кожний другий ув'язнений підліток знову потрапляє за грати

Такий прогноз дають правозахисники і фахівці з дитячої і підліткової злочинності, йдеться у спецпроекті ТСН "Обережно, діти".

Половина дітей у колоніях України відбуває покарання за крадіжки: мобільних телефонів, велосипедів, арматури або продуктів. Покарання за такі злочини майже однакове для дорослих і підлітків. Законодавство України стосовно дітей жорстоке не так термінами ув'язнення, як відсутністю альтернативи, стверджують фахівці.

При цьому замість того, щоб зважати на специфіку підліткової психології, система правосуддя кидає проблемних підлітків до насильників і вбивців. Отже, в'язниця не робить хлопців кращими, а навпаки - за колючим дротом вони привчаються до норм життя злочинного світу, заробляють кримінальний авторитет і перестають сприймати арешт і зону як катастрофічне покарання.

За підрахунками офісу Уповноваженої з прав дитини України, половина дітей, які пройшли українську в'язницю, скоюють повторний злочин і повертаються за грати. Офіційної статистики немає, тому що, як стверджують правозахисники, вона одразу показала б неефективність покарання дитини у подібних закладах.

В Україні поки лише збираються перевиховувати малолітніх злодіїв і хуліганів без колючого дроту. Для цього розробляється відповідна законодавча база. Вона повинна не лише максимально ефективно для суспільства карати злочинця, а й убезпечити його від повторного потрапляння під згубний вплив оточення, яке могло підштовхнути до першого злочину.

Світовий досвід, відзначають експерти, свідчить про користь центрів реабілітації і зміни місця проживання, зокрема із залученням прийомних сімей, де згодні узяти на перевиховання проблемну дитину.

Наголошується, що у новому Кримінальному кодексі України запроваджена спеціалізація дитячого слідчого і дитячого прокурора. Також намагаються створити окрему правоохоронну структуру з профілактики злочинів і рецидивів у неповнолітніх - так звану ювенальну міліцію.