У Києві водій маршрутки чесно зізнався, що «на доріжку» випив пляшку горілки

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного Управління ДАІ, після зупинки транспортного засобу водій не став сперечатися з інспекторами щодо свого стану і повідомив їм, що перед виїздом випив пляшку горілки. "Перевірка на вміст алкоголю показала наявність в організмі водія 1,62 проміле спирту", - зазначили у ДАІ.

Стосовно порушника складено адмінпротокол, який передано до суду. Мікроавтобус перевезено на штрафмайданчик.