Курс євро піднявся до максимуму за останні 15 місяців

Позитивна макроекономічна і фінансова статистика з єврозони повернула інвесторам апетит до ризику. В результаті вартість євро на готівковому і безготівковому ринках України піднялася до максимуму за останні 15 місяців - його курс досяг позначки в 11 гривень. Учасники ринку вважають, що якщо економіка єврозони буде демонструвати ознаки відновлення, євро в Україні може коштувати і більше 11,5 грн, пише Комерсант.

Оптимізм на глобальному валютному ринку призвів до різкого підйому котирувань європейської валюти. У п'ятницю курс євро до долара США підскочив до найвищої позначки з лютого 2012 року - $ 1,3463. В Україні вартість європейської валюти на міжбанку досягла свого максимуму більш ніж за рік - з 14 листопада 2011 року, коли курс ще перевищував позначку 11 грн. За п'ятницю котирування євро піднялися майже на 10 коп, до 10,933-10,955 грн / євро, в той час як ще в четвер валютний "індикатор" становив 10,837-10,862 грн/євро. В обмінних пунктах євро подорожчав в середньому на 6 коп. - До 10,86 / 10,94 грн. Найвищий курс продажу запропонував банк "Морський" - 11,06 грн.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі заявив, що економічна активність в регіоні стабілізується, і вже в другій половині року очікується відновлення зростання економіки. "Його впевненість підкріплена новиною про те, що 30 січня банки достроково погасять частину кредитів, виданих ЄЦБ в кінці 2011 року в рамках першого раунду антикризової операції довгострокового рефінансування банків", - говорить директор інформаційно-аналітичного центру Trends & Markets Оксана Курінна. ЄЦБ отримав заявки від 278 банків на 137,2 млрд євро, хоча аналітики очікували суму на третину меншу - 84 млрд євро. Наступна можливість дострокового погашення кредитів обсягом до 529 млрд євро буде можлива вже 27 лютого.

У поточному році єврочиновники прогнозують зміцнення європейської валюти. "Ринкова кон'юнктура в 2013 році набагато сприятливіша, ніж в 2012 році, в тому числі спостерігається поліпшення умов фінансування", - заявив Маріо Драгі в Давосі. На думку єврокомісара з економіки та фінансів Оллі Рена, "2013 має стати роком стійкого відновлення єврозони". Про позитивні настрої в єврозоні свідчить і зростання індексу ділового оптимізму Німеччини, що розраховується Інститутом економічних досліджень IFO. Індикатор підвищився з 102,4 пунктів в грудні до 104,2 пунктів у січні, що перевершило очікування аналітиків (103 пункти).

Однак це лише експертні очікування. "У реальному секторі економіки єврозони зростання поки немає. При цьому виходить непогана звітність по економіці США, тому попит інвесторів на ризикові активи зростає. Ми очікуємо подальшого помірного зростання курсу", - говорить керівник інформаційно-аналітичного центру "Форекс Клуб Україна" Микола Івченко. "Ринок подолав важливий психологічний рівень в $ 1,34. Вже в найближчі дні євровалюта може подорожчати до $ 1,35-1,355", - прогнозує Оксана Курінна. Аналітики Australia and New Zealand Bank вважають, що до кінця року курс євро зміцниться до $ 1,4-1,45. Микола Івченко говорить, що до кінця року на світових ринках євровалюта може коштувати $ 1,4-1,41, в Україні - 11,7 грн / євро за умови девальвації гривні до 8,5-8,55 грн / $.