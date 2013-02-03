У гонитві за «Оскаром» з'явився фаворит

Голлівудська Гільдія режисерів визнала найкращою режисерською роботою за підсумками минулого року "Операцію" Арго "Бена Аффлека.

Гільдія режисерів провела ювілейну 65-церемонію в Лос-Анджелесі, оголосивши підсумки на своєму офіційному сайті.

З Аффлеком конкурували Кетрін Бігелоу з фільмом "Ціль номер один" про усунення Усами бін Ладена, Том Хупер з екранізацією "Знедолених" Гюго, Енг Лі з драмою "Життя Пі" і Стівен Спілберг з історичної стрічкою "Лінкольн".

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У минулому році вибір режисерського цеху впав на чорно-білу німу стрічку "Артист" Мішеля Хазанавічуса, яка пізніше отримала "Оскари" в основних номінаціях, в тому числі за режисуру, відзначає РІА Новости.

Головну нагороду режисерської гільдії 2012 року за внесок у розвиток кіномистецтва отримав 80-річний Мілош Форман, творець культової драми "Пролітаючи над гніздом зозулі" та інших відомих картин.

Гільдія режисерів заснувала свою премію в 1948 році. Її думка, як правило, збігається з вибором великого журі найвагомішої нагороди в світі кіно - "Оскара". Так, 58 з 64 оголошених лауреатів цієї професійної премії отримали трохи пізніше і нагороди Американської кіноакадемії.