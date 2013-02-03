У гонитві за «Оскаром» з'явився фаворит
Лауреатом премії Гільдії режисерів США став Бен Аффлек.
Голлівудська Гільдія режисерів визнала найкращою режисерською роботою за підсумками минулого року "Операцію" Арго "Бена Аффлека.
Гільдія режисерів провела ювілейну 65-церемонію в Лос-Анджелесі, оголосивши підсумки на своєму офіційному сайті.
З Аффлеком конкурували Кетрін Бігелоу з фільмом "Ціль номер один" про усунення Усами бін Ладена, Том Хупер з екранізацією "Знедолених" Гюго, Енг Лі з драмою "Життя Пі" і Стівен Спілберг з історичної стрічкою "Лінкольн".
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У минулому році вибір режисерського цеху впав на чорно-білу німу стрічку "Артист" Мішеля Хазанавічуса, яка пізніше отримала "Оскари" в основних номінаціях, в тому числі за режисуру, відзначає РІА Новости.
Головну нагороду режисерської гільдії 2012 року за внесок у розвиток кіномистецтва отримав 80-річний Мілош Форман, творець культової драми "Пролітаючи над гніздом зозулі" та інших відомих картин.
Гільдія режисерів заснувала свою премію в 1948 році. Її думка, як правило, збігається з вибором великого журі найвагомішої нагороди в світі кіно - "Оскара". Так, 58 з 64 оголошених лауреатів цієї професійної премії отримали трохи пізніше і нагороди Американської кіноакадемії.