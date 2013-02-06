У херсонських доках горіло судно: доля одного члена екіпажу невідома
08:38, 06 лютого 2013Суспільство
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На Херсонському судноремонтному заводі горів суховантаж.
Херсонський суднобудівельний та судноремонтний завод / Фото: gorod-korabelov.ho.ua
Сьогодні о 2.00 у доці Херсонського суднобудівного та судноремонтного заводу під час ремонтних робіт на суховантажі „Корстень” виникла пожежа.
Шестеро членів екіпажу залишили судно самостійно, доля одного члена екіпажу залишається невідомою, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Вогнем знищено надбудову суховантажа на площі 400 кв. м.
До гасіння пожежі залучено шість пожежно-рятувальних відділень Державної служби з надзвичайних ситуацій. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працює оперативна група Територіального управління ДСНС у Херсонській області.
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