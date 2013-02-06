У херсонських доках горіло судно: доля одного члена екіпажу невідома

Сьогодні о 2.00 у доці Херсонського суднобудівного та судноремонтного заводу під час ремонтних робіт на суховантажі „Корстень” виникла пожежа.

Шестеро членів екіпажу залишили судно самостійно, доля одного члена екіпажу залишається невідомою, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вогнем знищено надбудову суховантажа на площі 400 кв. м.

До гасіння пожежі залучено шість пожежно-рятувальних відділень Державної служби з надзвичайних ситуацій. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працює оперативна група Територіального управління ДСНС у Херсонській області.