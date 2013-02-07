Головне за день: огляд топ-новин

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«Свободівці» виламали двері КМДА і пішли до Попова

Представники “Свободи” з громадськими активістами виламали двері, намагаючись потрапити до сесійної зали Київради. Відразу після оголошення секретарем Київради Галиною Герегою про перенесення засідання сесії на завтра представники «Свободи» та активісти поступово розійшлися. Учасники штурму вимагали зробити засідання Київради відкритими і забезпечити на них вільний доступ для киян.

Перед Київрадою протестують проти ям на дорогах - біля дверей поскладали шини

Активісти «Батьківщини» склали біля Київради автомобільні шини на знак протесту проти стану столичних доріг.

Кожара: домінування Газпрому в Україні зламано

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє, що російський «Газпром» більше не домінує на українському енергетичному ринку.

Ставицький: Поставки газу через Угорщину і Словаччину почнуться вже у І кварталі

Україна планує в першому кварталі 2013 року почати поставки газу з Європи через територію Словаччини та Угорщини.

Фюле заявив Азарову, що прогресу в Україні не бачить

Фюле заявляє про відсутність прогресу в запровадженні демократичних реформ в Україні. За його словами, Європейський Союз закликає Україну рішучіше діяти в питанні інтеграції в ЄС.

Фюле встановив Україні дедлайн: умови ЄС мають бути виконані до листопада

Кінцевим терміном виконання Україною умов ЄС щодо підписання договору про асоціацію є листопад 2013 року.

Допит свідка у справі Щербаня перенесли через відсутність Тимошенко

Печерський районний суд Києва переніс на 13 лютого допит свідка у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня через відмову екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко брати участь у судовому засіданні в режимі відео-конференції.

Регіонал розказав, як легко обдурити сенсорну кнопку

Олександр Єфремов висловив сподівання, що з 19 лютого парламент запрацює. За його словами, «якщо здерти лакове покриття, яке є на сенсорній кнопці», і приставити телефон до цієї кнопки, то можна проголосувати за двох і більше депутатів.