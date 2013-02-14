Головне за день: огляд топ-новин

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ЗМІ: Київ відмовиться від консорціуму по ГТС, якщо РФ перекриє туркменський газ

За нинішніх умов Україні вигідніше закуповувати газ в Туркменістану, домовившись з Росією про транзит і повністю відмовившись від російського газу.

У Торговій палаті США кажуть, що далі слово за українською владою, а не за МВФ

Основні економічні рішення має озвучувати українська влада, а не МВФ, заявили в Американській торговій палаті.

СБУ розповіла, як від її імені хакери пошивають українців в дурні

Служба безпеки України застерігає громадян не стати жертвами шахрайської схеми, яку останнім часом зловмисники впроваджують через мережу Інтернет.

«Південним авіалініям», чий літак розбився у Донецьку, заборонили польоти

Вказівку було одержано у зв'язку з вчорашньою катастрофою літака Ан-24 цієї авіакомпанії, який прямував рейсом Одеса - Донецьк. Слідство розглядає кілька версій катастрофи, в результаті якої загинуло 5 людей.

Свідок у справі Щербаня посилається на слова людей, які померли 10 років тому

Свідок у справі про вбивство в 1996 році в Донецьку депутата і бізнесмена Євгена Щербаня Ігор Мар’їнков заявляє, що з екс-прем'єр-міністрами Павлом Лазаренком і Юлією Тимошенко особисто не знайомий, а люди, зі слів яких він розповідає про обставини злочину, померли понад 10 років тому. Мар’їнков стверджує, що замовлення на вбивство було від екс-прем'єр-міністрів Павла Лазаренка і Юлії Тимошенко. В той же час свідок заплутався стосовно ціни за вбивство Щербаня. У «Батьківщині» ж заявили, що свідок у справі Щербаня дає суду завідомо неправдиві покази.

Азаров каже, що виборчий закон змінять, як тільки розблокують ВР

Реформа українського виборчого законодавства, яка враховуватиме, зокрема, рекомендації ОБСЄ та інших міжнародних організацій, розпочнеться відразу після того, як Верховна Рада відновить роботу в нормальному режимі, - заявили в Кабміні.

Назвали імена загиблих в авіакатастрофі в Донецьку

В управлінні інформації Одеської міської ради назвали імена п'ятьох загиблих при катастрофі літака Ан-24 у Міжнародному донецькому аеропорту ім. С.Прокоф'єва.

Євродепутат: Є побоювання, що при новій Єврокомісії асоціацію вже не підпишуть

Голова делегації Європейського парламенту в Комітету парламентської співпраці Україна-ЄС Павел Коваль вважає, що 2013 рік є вирішальним для підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

ЗМІ: Телеканал «Інтер» очолив Бенкендорф

Керівником НІС став Євгеній Кисельов.