Чиновники продавали золото з державного сховища за заниженими цінами

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження стосовно посадовців Міністерства фінансів України та Державного сховища дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння України, котрі упродовж 2008-2010 років незаконно продавали дорогоцінні метали та каміння за заниженими цінами.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Як зазначається в повідомленні, посадовець департаменту регулювання операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням Міністерства фінансів України упродовж 2008-2010 років самовільно надавав дозволи на реалізацію з державного сховища дорогоцінних металів та каміння. Натомість, як встановлено прокурорською перевіркою, такі повноваження належать виключно міністру фінансів України.

У подальшому посадовець Державного сховища дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння України продавав державні цінності без проведення аукціону та за заниженими цінами.

За висновками фахівців Держфінінспекції розмір збитків, спричинених державі внаслідок незаконної реалізації дорогоцінних металів та каміння, становить 624 тис. грн.

Стосовно посадовця департаменту Міністерства фінансів України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України «Перевищення влади або службових повноважень».

Стосовно посадовця Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння України» розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем».