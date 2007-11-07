У Севастополі 216 городян офіційно визнали постраждалими від голодоморів

У Севастополі 216 городян офіційно визнані постраждалими від голодоморів в Україні, на сьогодні ця робота продовжується, і після відповідного оголошення люди продовжують звертатися і реєструватися як постраждалі від голодомору. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні праці і соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації.

За даними управління, у місті станом на 1 жовтня нараховувалося понад 18 тис. громадян віком 75 років і старше, 216 із них визнано такими, що постраждали від голодомору. Цього року, додали в управлінні, матеріальну допомогу надано 27 таким громадянам. Крім того, 147 громадян обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома Міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян. Із числа осіб, які пережили голодомор, 22 отримують пенсію у розмірі понад 1 тис. грн. В геріатричному домі-інтернаті на повному державному забезпеченні перебувають 12 осіб.

Сьогодні на нараді у міській державній адміністрації з підготовки заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв Голодомору підтверджено, що о 16-й годині 24 листопада у Севастополі на площі Нахімова буде проведено хвилину мовчання, під час якої, зокрема, буде запалено свічки в пам`ять про загиблих. Крім того, як зазначалося на нараді, 21 листопада у місті відбудеться наукова конференція на тему Голодомору, до участі в якій будуть запрошені історики, громадські діячі, представники громадськості. В школах міста буде організовано конкурс творів на дану тему. Вирішено також звернутися до місцевих ЗМІ з пропозицією підготувати серію матеріалів про Голодомор.

Як повідомляв УНІАН, очікується також, що в церквах міста пройдуть поминальні літургії, 24-30 листопада в Центральній бібліотеці Севастополя і в бібліотеці Українського культурно-інформаційного центру будуть організовані тематичні виставки і лекції. Крім того, у листопаді-грудні в бібліотеках шкіл і вищих учбових закладах міста також пройдуть тематичні виставки, уроки історії, лекції про Голодомор і політичні репресії. У міському геріатричному домі-інтернаті заплановано провести цикл радіопередач, присвячених подіям 1932-1933 років.