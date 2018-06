Нагородження премією «Оскар»: список переможців (оновлюється)

У номінації "Краща чоловічу роль другого плану", де за премію боролися:

Алан Аркін (Alan Arkin) - "Операція "Арго"

Роберт де Ніро (Robert De Niro) -" Мій хлопець - псих"

"Філіп Сеймур Хоффман (Philip Seymour Hoffman) - "Майстер"

Томмі Лі Джонс (Tommy Lee Jones) - "Лінкольн"

Крістоф Вальц (Christoph Waltz) - "Джанго звільнений"

перемогу здобув Крістоф Вальц.

У номінаціях "Анімаційний короткометражний фільм", де боролися:

Адам і його собака / Adam and Dog

"Свіжий авокадо / Fresh Guacamole"

Шкереберть / Head over Heels

Maggie Simpson: The Longest Daycare

Паперовий роман / Paperman

і "Анімаційний повнометражний фільм":

Хоробра серцем (Brave)

Франкенвіні (Frankenweenie)

Паранорман (ParaNorman)

Пірати! Банда невдах (The Pirates! In an Adventure with Scientists!)

Ральф (Wreck-It Ralph)

Оскарів отримують "Хоробра серцем" і "Паперовий роман".

У номінації "Кращі візуальні ефекти" і "Краща операторська робота" перемагає фільм "Життя Пі".

У категорії "Кращі костюми", де номінувалися:

Жаклін Дюрран (Jacqueline Durran) - "Анна Кареніна"

Пако Дельгадо (Paco Delgado) - "Знедолені"

Джоанна Джонстон (Joanna Johnston) - "Лінкольн"

Ейко Ісіока (Eiko Ishioka) - "Білосніжка: Помста гномів"

Коллін Етвуд (Colleen Atwood) - "Білосніжка і мисливець", перемогу здобула Жаклін Дюрран, а в номінації "Кращий грим і зачіски" - Ліза Уесткотт і Джулі Дартнелл за фільм "Знедолені".

У номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм" переможцем стає Шон Крістенсен за фільм "Зараз або ніколи".

У номінації "Найкращий документальний короткометражний фільм" переможцем стає робота "Іносенте" Шона Файла.

Володарем Оскара в номінації "Кращий документальний фільм року" став фільм "У пошуках Цукрової Людини" Маліка Бенджеллула.

У номінації "Кращий фільм іноземною мовою" переможцем став фільм "Любов" Міхаеля Ханеке. Нагадаємо, робота Ханеке стала за всю історію Оскара восьмим фільмом іноземною мовою, номінованим також в категорії "Кращий фільм".

"Оскар" в номінації "Кращий звук" отримує фільм "Знедолені".

У номінації "Кращий звуковий монтаж" було вручено відразу два "Оскара" - фільму "Мета номер один" і фільму "Скайфолл".

У номінації "Краща жіноча роль другого плану", де боролися:

Емі Адамс (Amy Adams) - "Майстер"

Саллі Філд (Sally Field) - "Лінкольн"

Енн Хетеуей (Anne Hathaway) - "Знедолені"

Хелен Хант (Helen Hunt) - "Сурогат"

Джекі Уівер (Jacki Weaver) - "Мій хлопець - псих", премію отримує Енн Хетеуей.

У номінації "Кращий монтаж" переможцем стає "Операція" Арго ".

Кращими художниками-постановниками стають Рік Картер і Джим Еріксон за фільм "Лінкольн".

У номінації "Кращий саундтрек" перемагає Майкл Данна за фільм "Життя Пі".

У категорії "Найкраща пісня до фільму" очікувано перемогла Адель з піснею Skyfall.

У номінації "Адаптований сценарій" премію отримав Кріс Террі за фільм "Операція" Арго ", а Квентін Тарантіно став володарем Оскара за" Найкращий оригінальний сценарій "до фільму« Джанго звільнений ».

У номінації "Кращий режисер" переміг Енг Лі за фільм "Життя Пі".

Переможницею в номінації "Краща жіноча роль" стає Дженніфер Лоуренс за фільм "Мій хлопець - псих".

Оскар за "Кращу чоловічу роль" отримує Деніел Дей-Льюїс за роль Лінкольна.

Оскар за "Кращий фільм" отримує фільм Бена Аффлека «Операція" Арго "».