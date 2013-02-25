Нагородження премією «Оскар»: список переможців (оновлюється)
Стали відомі перші володарі премій Оскар в Лос-Анжелесі.
У номінації "Краща чоловічу роль другого плану", де за премію боролися:
Алан Аркін (Alan Arkin) - "Операція "Арго"
Роберт де Ніро (Robert De Niro) -" Мій хлопець - псих"
"Філіп Сеймур Хоффман (Philip Seymour Hoffman) - "Майстер"
Томмі Лі Джонс (Tommy Lee Jones) - "Лінкольн"
Крістоф Вальц (Christoph Waltz) - "Джанго звільнений"
перемогу здобув Крістоф Вальц.
У номінаціях "Анімаційний короткометражний фільм", де боролися:
Адам і його собака / Adam and Dog
"Свіжий авокадо / Fresh Guacamole"
Шкереберть / Head over Heels
Maggie Simpson: The Longest Daycare
Паперовий роман / Paperman
і "Анімаційний повнометражний фільм":
Хоробра серцем (Brave)
Франкенвіні (Frankenweenie)
Паранорман (ParaNorman)
Пірати! Банда невдах (The Pirates! In an Adventure with Scientists!)
Ральф (Wreck-It Ralph)
Оскарів отримують "Хоробра серцем" і "Паперовий роман".
У номінації "Кращі візуальні ефекти" і "Краща операторська робота" перемагає фільм "Життя Пі".
У категорії "Кращі костюми", де номінувалися:
Жаклін Дюрран (Jacqueline Durran) - "Анна Кареніна"
Пако Дельгадо (Paco Delgado) - "Знедолені"
Джоанна Джонстон (Joanna Johnston) - "Лінкольн"
Ейко Ісіока (Eiko Ishioka) - "Білосніжка: Помста гномів"
Коллін Етвуд (Colleen Atwood) - "Білосніжка і мисливець", перемогу здобула Жаклін Дюрран, а в номінації "Кращий грим і зачіски" - Ліза Уесткотт і Джулі Дартнелл за фільм "Знедолені".
У номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм" переможцем стає Шон Крістенсен за фільм "Зараз або ніколи".
У номінації "Найкращий документальний короткометражний фільм" переможцем стає робота "Іносенте" Шона Файла.
Володарем Оскара в номінації "Кращий документальний фільм року" став фільм "У пошуках Цукрової Людини" Маліка Бенджеллула.
У номінації "Кращий фільм іноземною мовою" переможцем став фільм "Любов" Міхаеля Ханеке. Нагадаємо, робота Ханеке стала за всю історію Оскара восьмим фільмом іноземною мовою, номінованим також в категорії "Кращий фільм".
"Оскар" в номінації "Кращий звук" отримує фільм "Знедолені".
У номінації "Кращий звуковий монтаж" було вручено відразу два "Оскара" - фільму "Мета номер один" і фільму "Скайфолл".
У номінації "Краща жіноча роль другого плану", де боролися:
Емі Адамс (Amy Adams) - "Майстер"
Саллі Філд (Sally Field) - "Лінкольн"
Енн Хетеуей (Anne Hathaway) - "Знедолені"
Хелен Хант (Helen Hunt) - "Сурогат"
Джекі Уівер (Jacki Weaver) - "Мій хлопець - псих", премію отримує Енн Хетеуей.
У номінації "Кращий монтаж" переможцем стає "Операція" Арго ".
Кращими художниками-постановниками стають Рік Картер і Джим Еріксон за фільм "Лінкольн".
У номінації "Кращий саундтрек" перемагає Майкл Данна за фільм "Життя Пі".
У категорії "Найкраща пісня до фільму" очікувано перемогла Адель з піснею Skyfall.
У номінації "Адаптований сценарій" премію отримав Кріс Террі за фільм "Операція" Арго ", а Квентін Тарантіно став володарем Оскара за" Найкращий оригінальний сценарій "до фільму« Джанго звільнений ».
У номінації "Кращий режисер" переміг Енг Лі за фільм "Життя Пі".
Переможницею в номінації "Краща жіноча роль" стає Дженніфер Лоуренс за фільм "Мій хлопець - псих".
Оскар за "Кращу чоловічу роль" отримує Деніел Дей-Льюїс за роль Лінкольна.
Оскар за "Кращий фільм" отримує фільм Бена Аффлека «Операція" Арго "».