МЗС розповіло, що завтра із Сирії мають евакуювати 18 українців

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Планується, що українці вилетять з аеропорту міста Латакія літаком МНС РФ (аеропорт призначення – «Домодєдово», Москва).

Час відльоту з Латакії підлягає уточненню російською стороною, зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

Після прибуття до Москви Посольством України в Російській Федерації буде надано необхідне сприяння евакуйованим особам у розміщенні в готелі та подальшому слідуванні до місць проживання в Україні, запевнили в МЗС.