МЗС розповіло, що завтра із Сирії мають евакуювати 18 українців
20:44, 11 березня 2013Суспільство
355 0
МЗС України та Посольством України в Сирії проводиться робота щодо забезпечення запланованого на 12 березня відправлення з території Сирійської Арабської Республіки чергової групи українців (орієнтовно 18 осіб).
МЗС розповіло, що завтра чергову групу українців вивезуть із Сирії
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.
Планується, що українці вилетять з аеропорту міста Латакія літаком МНС РФ (аеропорт призначення – «Домодєдово», Москва).
Час відльоту з Латакії підлягає уточненню російською стороною, зазначили в зовнішньополітичному відомстві.
Після прибуття до Москви Посольством України в Російській Федерації буде надано необхідне сприяння евакуйованим особам у розміщенні в готелі та подальшому слідуванні до місць проживання в Україні, запевнили в МЗС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter