Парафіяни тернопільського храму просять патріарха не допустити будівництва багатоповерхівки

Про це йдеться у зверненні парафіян главі УГКЦ, текст якого переданий УНІАН.

«Ми, парафіяни церкви Святих Володимира і Ольги та всі православні християни мікрорайону «Дружба» м. Тернополя дуже стривожені ситуацією, яка склалася у зв’язку з планами побудови на освячений Богом церковній землі житлової багатоповерхівки. Бог вибрав для нашого Храму прекрасне місце, яке знаходиться серед зеленого гаю і величні куполи його видно з найвіддаленіших окраїн нашого міста. Громада дуже тішилася, що наш Храм буде в майбутньому найкращим, найвеличнішим. Ми не розуміємо, в кого виникла ідея на цій святій землі побудувати багатоповерхівку, зі здавалося б благими намірами добудови Собору», – сказано у зверненні.

Парафіяни висловлюють розуміння, що будівництво храму затягнулося через брак коштів.

При цьому наголошують, що зведення багатоповерхівки на території храму є недопустимим.

Парафіяни також повідомляють С. Шевчуку, що уже зверталися до Високопреосвященного єпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Кир Василія Семенюка, до міського голови Тернополя Сергія Надала, до народних депутатів України за допомогою у припиненні будівництва, однак жодних результатів ці звернення не дали.

Парафіяни вважають, що для будівництва багатоквартирного будинку мерія має виділити ділянку в іншому місці, продати її на конкурсній основі і за ці кошти добудовувати храм.

Окрім цього, люди планують відкрити благодійний рахунок та звернутися до всіх жителів міста Тернополя щодо внесення пожертви для добудови Собору. А оскільки парафіяльна громада втратила довіру до церковного комітету парафії церкви Святих Володимира і Ольги, який дозволяє будівництво будинку, підписанти звернення також хочуть створити ініціативну групу з парафіян, яка контролюватиме цільову діяльність спеціально створеного грошового фонду.

Як відомо, конфлікт між частиною парафіян та отцем-настоятелем виник минулого місяця, коли на території храму почали вирубувати дерева. Невдовзі отець Роман Цюпка зізнався, що на території храму буде збудовано багатоповерхівку і завдяки цьому вдасться добудувати храм, який будується уже 14 років, за кошти інвестора.

Водночас парафіяни і жителі прилеглих будинків засудили таку ініціативу настоятеля і навіть домагалися його звільнення, однак зустрітися із єпископом Тернопільсько-Зборівської єпархії досі не змогли.

Водночас заступник начальника міського управління містобудування, архітектури та кадастру Данило Чепіль, який очолює парафіяльну раду даного храму, на зустрічі з людьми, які протестують проти будівництва багатоповерхівки, запевнив, що все відбувається в рамках закону.

За його словами, парафія як зареєстрована юридична особа отримала земельну ділянку, і відповідно до свого статуту має право забудовувати свою територію. Наразі парафія виробляє усі документи на будівництво за свої кошти, після чого планує провести тендер між інвесторами-забудовниками, які допоможуть добудувати храм.

«Земля, яка виділена нашій громаді, видана для того, щоб можна було тут збудувати храм і все, що необхідно для повноцінного життя цього храму. Всі відстані до прилеглих будинків є абсолютно достатні. Тому стверджувати, що священик чи церковний комітет самовільно прийняв рішення про забудову, самовільно понищив усі дерева є докорінно неправильно», – також зазначає настоятель храму Р.Цюпка.

Водночас члени церковної громади, які виступають проти будівництва, вважають, що окрім букви закону є питання етики. Вони додають, що багатоповерхівку збудують не для парафіян, як зазначено в Статуті релігійної громади, а як комерційне житло, яке згодом розпродадуть тим, хто матиме кошти на квартири у ньому.

«Побудову житлового будинку на території церкви важко вважати Богоугодним ділом, яке із самого початку розпочалося з брехні, чвар і сліз. Ми можемо звести Храм неправедним чином, але Бога може в ньому не бути», – вважають противники будівництва.