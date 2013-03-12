Експерти: Відновлення Мінпромполітики захистить Україну від засилля імпорту
Експерти вважають, що відновлення Мінпромполітики збільшить експортний потенціал України.
Відновлення роботи Міністерства промислової політики України допоможе уряду створити нові робочі місця, налагодити виробництво конкурентоспроможної продукції, захистити внутрішній ринок від засилля імпорту, вважають народні депутати, повідомляє РБК-Україна.
Заступник голови комітету Верховної ради з питань промислової та інвестиційної політики Володимир Бойко підкреслив, що він повністю підтримує відновлення роботи Мінпромполітики. «Міністерству є чим займатися, думати, як підіймати внутрішній ринок, галузі господарства, особливо, такі як машинобудування або суднобудування. Тому я тільки за, щоб міністерство знову працювало як самостійне. Раніше виглядало так, що промисловість була серед статистів, зараз же буде одним із пріоритетів», - сказав Бойко.
Глава парламентського комітету з питань промислової та інвестиційної політики Юрій Воропаєв також констатував доцільність відновлення роботи міністерства. «Це настільки доцільно, наскільки розумно створення комітету з питань промисловості у структурі парламенту. Якщо ми хочемо створити нормальний інвестиційний клімат в країні, то промисловість повинна бути в числі пріоритетів. Зовсім недавно нею займалися всі і ніхто. Нині ж за неї відповідає конкретна особа - міністр. Мені такий підхід імпонує», - підкреслив політик.
На думку президента Українського союзу промисловців і підприємців, народного депутата Анатолія Кінаха, відновлення роботи Мінпромполітики дозволить розглядати питання промисловості в числі ключових в уряді. «А це, в свою чергу, допоможе забезпечити нові робочі місця, зробить виробництво продукції конкурентоспроможним, в тому числі - і в міжнародних масштабах. Україна володіє потужними науково-технічними, промисловими та кадровими можливостями, особливо в таких напрямках, як ракетно-космічний комплекс, судно- і кораблебудування, енергетичне, транспортне машинобудування, гірничо-металургійний, хімічний, агропромисловий комплекс і т.д. Всі ці галузі народного господарства мають величезний експортний потенціал, здатний задовольняти потреби як внутрішнього, так і зовнішніх ринків», - переконаний нардеп.
У зв'язку з цим, за словами Кінаха, перед міністром промислової політики сьогодні стоїть ряд викликів. «Виходячи з світових викликів, великої кількості кризових і системних проблем української промисловості, перед міністром промислової політики і міністерством в цілому стоїть низка першочергових завдань, ефективність виконання яких залежатиме від їхнього вміння комунікувати з реальним сектором в умовах діалогу «влада-бізнес», державно-приватного партнерства», - резюмував глава УСПП.
Нагадаємо, 24 грудня 2012 р. Президент Віктор Янукович указом № 726 створив Мінпромполітики, реорганізувавши таким чином Держагентство з управління державними корпоративними правами та майном. Дане Держагентство було створено на базі Мінпромполітики указом Президента №1085 від 9 грудня 2010 р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».