Головне за день: огляд топ-новин
У Туреччині стався теракт, економіка Кіпру досі лишається у підвішеному стані, а в Раді законотворці сьогодні влаштували "балаган", перебиваючи і перекрикуючи один-одного. У підсумку - не проголосували за жодне з рішень. Спікер В.Рибак запропонував саморозпуститися, проте і тут бракувало більшості.
США відмовилися вводити заборону на продаж зброї
Американські сенатори виключили пункт про загальнонаціональну заборону продажу бойової автоматичної зброї з розглянутого палатою законопроекту про контроль за обігом вогнепальної зброї.
У столиці Туреччини сталося два теракти
Їх ціллю стали міністерство юстиції і штаб-квартира правлячої Партії справедливості і розвитку. Поряд з входом в міністерство були підірвані гранати, а будівлю ПСР було обстріляно. Поранення отримала одна людина, завдано матеріальних збитків
Кіпр не зміг домовитися з Росією про отримання кредиту
Кіпр просить кредит у кілька мільярдів євро в обмін на частку в банках і енергетичних активах, таким чином рятуючись від дефолту. Нагадаємо, у вівторок парламент країни відхилив законопроект про введення примусового списання частини депозитів у вигляді "податку".
Рибак пропонує депутатам проголосувати за саморозпуск ВР
На сьогоднішньому засіданні Ради народні депутати з фракцій Партії регіонів та “Свобода” вигуками заважали виступати один одному у Верховній Раді. Жодне з рішень щодо призначення позачергових місцевих виборів не набрало необхідної кількості голосів - 226. Згодом, після безрезультативних голосувань, спікер Володимир Рибак запропонував народним депутатам проголосувати за саморозпуск парламенту, проте і тут більшості не знайшлося.
Кіпр може ввести обмеження на рух капіталу
Уряд Кіпру розглядає можливість відкрити в четвер банки, що не працюють вже п'ятий день, і накласти обмеження на рух капіталу, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на неназваного представника уряду країни.
«Нафтогаз» через суд вимагає від «Укртрансгазу» 5 мільярдів
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у судовому порядку вимагає від компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, повернення 5,145 млрд грн. «Укртрансгаз» не згоден з позовом «Нафтогазу» і розраховує на мирне вирішення цього питання.