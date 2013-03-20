Головне за день: огляд топ-новин

США відмовилися вводити заборону на продаж зброї

Американські сенатори виключили пункт про загальнонаціональну заборону продажу бойової автоматичної зброї з розглянутого палатою законопроекту про контроль за обігом вогнепальної зброї.

У столиці Туреччини сталося два теракти

Їх ціллю стали міністерство юстиції і штаб-квартира правлячої Партії справедливості і розвитку. Поряд з входом в міністерство були підірвані гранати, а будівлю ПСР було обстріляно. Поранення отримала одна людина, завдано матеріальних збитків

Кіпр не зміг домовитися з Росією про отримання кредиту

Кіпр просить кредит у кілька мільярдів євро в обмін на частку в банках і енергетичних активах, таким чином рятуючись від дефолту. Нагадаємо, у вівторок парламент країни відхилив законопроект про введення примусового списання частини депозитів у вигляді "податку".

Рибак пропонує депутатам проголосувати за саморозпуск ВР

На сьогоднішньому засіданні Ради народні депутати з фракцій Партії регіонів та “Свобода” вигуками заважали виступати один одному у Верховній Раді. Жодне з рішень щодо призначення позачергових місцевих виборів не набрало необхідної кількості голосів - 226. Згодом, після безрезультативних голосувань, спікер Володимир Рибак запропонував народним депутатам проголосувати за саморозпуск парламенту, проте і тут більшості не знайшлося.

Кіпр може ввести обмеження на рух капіталу

Уряд Кіпру розглядає можливість відкрити в четвер банки, що не працюють вже п'ятий день, і накласти обмеження на рух капіталу, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на неназваного представника уряду країни.

«Нафтогаз» через суд вимагає від «Укртрансгазу» 5 мільярдів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у судовому порядку вимагає від компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, повернення 5,145 млрд грн. «Укртрансгаз» не згоден з позовом «Нафтогазу» і розраховує на мирне вирішення цього питання.