Газпром заявляє, шо жодних домовленостей з Україною щодо цін на газ поки немає

Росія і Україна сьогодні обговорять ціни на російський газ, що поставляється до України, на 2008 і подальші роки.

Як повідомляє РІА «Новости», за словами офіційного представника "Газпрому" Сергія КУПРІЯНОВА, "на даний момент жодних домовленостей щодо цін на газ немає".

"Газпром" планує підписати з Україною пакетну угоду, яка включатиме ціну на газ на 2008 р. і формулу ціни на подальший період, повідомив раніше заступник голови концерну Олександр МЕДВЕДЄВ. До 2011 року російський концерн має намір перейти на ринкові ціни на газ для України і тарифи на транзит палива через її територію.

Попередня зустріч глави «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА відбулася тиждень тому в Москві. Тоді сторони не домовились про ціну на газ, пообіцявши продовжити переговори через тиждень. Упродовж цих семи днів робота тривала на рівні експертів.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вважає оптимальною для України ціну на газ в 150-160 доларів за тисячу кубометрів.

6 листопада Ю.БОЙКО підтвердив, що на переговорах з Москвою ціновий коридор газу наступного року обговорюється в межах 150-160 дол. за тисячу кубометрів.

Тим часом, О.МЕДВЕДЄВ повідомив, що ціна газу для України в 2008 році може становити 160 доларів за тисячу кубометрів, якщо сторони підпишуть угоди про поетапний перехід на середньоєвропейську ціну до 2011 року. А середньоєвропейська ціна на газ, за його словами, може сягати 300 доларів за тисячу кубометрів вже в 2008 році.

З 2006 року "Газпром" встановив ціну на газ для України у розмірі 230 доларів за тисячу кубометрів. Завдяки залученню посередника - компанії RosUkrEnergo, яка змішує в трубі російський газ із середньоазіатським, ціна на кордоні становила 95 доларів за тисячу кубометрів.

З 1 січня 2007 року у зв`язку з подорожчанням туркменського газу ціна для України піднялась до 130 доларів за тисячу кубометрів.