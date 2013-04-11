«Укрспецекспорт» заперечив звинувачення у поставках зброї до Лівії
Україна не постачала військову продукцію до Лівії з часу запровадження санкцій ООН, заявили в ДК «Укрспецекспорт».
Україна не здійснювала співробітництва із Лівією у сфері надання товарів та послуг військового і спеціального призначення з часу запровадження санкцій ООН у 2011 році.
Так в Управлінні інформаційної політики ДК «Укрспецекспорт» прокоментували інформацію газети «The Washington Post» із посиланням на звіт, представлений Раді Безпеки ООН, про можливе незаконне постачання Україною у цей період озброєнь та боєприпасів режиму Муамара Кадафі.
"Компанія здійснює військово-технічне співробітництво з іншими країнами у жорсткій відповідності з міжнародними зобов’язаннями держави та під контролем Державної служби експортного контролю. Україна повною мірою дотримується вимог та обмежень, запроваджених ООН та іншими поважними міжнародними організаціями. Відтак, не може бути і мови про порушення Україною санкцій ООН, запроваджених проти Лівії 2011 року", - йдеться в повідомленні компанії.
Поширення такої інформації «Укрспецекспорт» вважає кроком, спрямованим на послаблення позицій України, як одного із провідних світових експортерів озброєнь та продукції спеціального призначення.