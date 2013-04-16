90% керівників вважають діловий клімат несприятливим (опитування)

При цьому основними проблемами ведення бізнесу вони називають низький попит на продукцію і брак ліквідності.

Як передає УНІАН, про це свідчать дані агрегованого індексу перспектив розвитку промисловості, заснованого на опитуванні думки більш як 450 представників ділових кіл різних регіонів України, який було представлено у понеділок, 15 квітня, в Києві.

Як пояснила керівник проекту, виконавчий директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Оксана Кузяків, агрегований індекс – найпростіший індекс, заснований на думці ділових кіл. «Він акумулює підприємницькі оцінки виробничих планів, оцінки портфеля замовлень і оцінки запасів нереалізованої продукції», - відзначила О.Кузяків.

За її словами, 12,4% опитаних підприємців чекають покращення ділового клімату, а 15,1% - чекають його погіршення.

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При цьому, разом з низьким попитом і браком ліквідності, до п'ятірки проблем ведення бізнесу підприємці також внесли громіздке оподаткування, несприятливий регуляторний клімат і високі ставки за банківськими кредитами. «У зв'язку з цим лише один із 10 респондентів назвав діловий клімат в Україні сприятливим», - відзначила О.Кузяків.

На її думку, одержані дані свідчать про те, що внаслідок поганої ринкової кон'юнктури промисловий сектор чекає продовження стагнації в Україні, що у свою чергу матиме лише негативний вплив на розвиток бізнес-клімату.

Як повідомляв УНІАН, згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 2,5-3,4%. Прогнозне зростання ВВП у 2014 році, згідно з прийнятою Кабінетом міністрів Програмою активізації економіки на 2013-2014 роки, становитиме 3-4%. Згідно з проектом Бюджетної резолюції, обнародуваної 10 квітня 2013 року, зростання ВВП України прогнозується на рівні 3%.

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Разом з тим, на думку експертів Інституту економічних досліджень, ключовим чинником зростання ВВП у 2013 році - до 1,3% - стане успіх в переговорах з Міжнародним валютним фондом. Інакше, падіння ВВП становитиме не менш як 3%.

Нагадаємо також, що експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук погіршили прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2013 року до 1,2% проти прогнозу зростання в 2,9%, зробленого в листопаді 2012 року.