ЗМІ: Інвестори виводять свої капітали з України

України почали уникати як європейські, так і російські інвестори. На тлі незначного зростання позицій країни у світових рейтингах конкурентоспроможності переважну частину припливу капіталу в країну формують лише кіпрські інвестори.

Ці кошти заводять українські бізнесмени для участі у приватизаційних угодах і скуповуванні "дочок" іноземних банків. Інвестиційний клімат країни настільки складний, що ситуацію може змінити лише кардинальна зміна ставлення держави до економіки та інвесторів, за словами експертів повідомляє Комерсант.

Погіршення інвестиційного клімату України призвело до відчутних наслідків, а саме - до втечі європейських капіталів. У минулому році в Україну надійшло прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на суму $ 4,13 млрд (з урахуванням відтоку капіталу і курсових переоцінок), що менше, ніж роком раніше - $ 4,55 млрд. При цьому зниження припливу ПІІ відбулося на тлі номінального поліпшення позиції України у багатьох впливових рейтингах, які оцінюють інвестиційний та бізнес-клімат.

Інвестиційні плани європейських компаній обмежені законодавством материнських країн. "Раніше проблеми європейських компаній можна було вирішити політичними методами. Але, чим менше українську владу турбує думка ЄС, тим більш обмеженим стає цей інструмент", - каже керівник однієї з європейських компаній.

Якщо відтік капіталу з ЄС ще можна пояснити економічними складнощами в єврозоні, то скорочується приплив інвестицій і з інших країн. За підсумками 2012 загальний обсяг інвестицій з Росії в українську економіку виріс всього на $ 185,4 млн. Більший обсяг інвестицій прийшов з Віргінських Британських островів (+ $ 219 млн). Самі ж українські інвестори скоротили вкладення в інші країни на $ 155 млн - до $ 6,71 млрд.

За словами в. о. торгового представника Російської Федерації в Україні Сергія Соломіна, нинішні проблеми в українській економіці привели до посилення традиційних складнощів, з якими стикаються російські інвестори. "Найбільшою проблемою для російського бізнесу є невідшкодування ПДВ. З цією проблемою стикаються всі компанії, і вона вже стала однією з причин зупинки Донецького електрометалургійного заводу, що належить"Мечелу". Також наші інвестори скаржаться на труднощі в роботі з митницею та податковою службою, що часто вимагає втручання торгового представництва, - розповів він. - Однак зростаючі складнощі з наповненням бюджету України призвели до посилення такого тиску, в результаті чого багато російських інвесторів вже обговорюють відхід з України або призупинення своєї діяльності в країні ".