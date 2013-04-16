ВР відмовилася призначити вибори у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 200 депутатів із 373 зареєстрованих у сесійній залі.



Зазначеним проектом Постанови пропонувалося призначити позачергові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради на неділю, наступну після спливу 60-денного строку з дня набрання чинності цією постановою, та провести їх у порядку, визначеному Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Центральна виборча комісія з урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої комісії, відповідно до проекту постанови, має визначити у встановленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради.

Крім того, зазначається у проекті постанови, Кабінет міністрів України в межах своїх повноважень має вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради за рахунок коштів цільової субвенції з Державного бюджету України.