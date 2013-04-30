Члени "автозаправної банди" познайомилися в ув'язненні

Як повідомили УНІАН прес-офіцер Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України в Харківській області Світлана Баркова, в суботу, 27 квітня, злочинці скоїли напад на одну з АЗС у Харкові. Оператор заправки встиг натиснути «тривожну кнопку» та заблокувати двері офісу, тому злочинці не змогли потрапити до приміщення, де зберігалася виручка. Однак бандити через вікно вистрелили в оператора. З вогнепальним пораненням чоловіка госпіталізували та прооперували.

Того ж дня співробітники УБОЗ в Харківській області затримали трьох членів злочинної групи на квартирі, яку вони знімали в Харкові.

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Як з’ясували правоохоронці, всі затримані раніше вже були неодноразово судимі за скоєння тяжких злочинів (умисне вбивство, розбої, бандитизм, незаконне використання вогнепальної зброї).

До складу групи входили уродженці Харківської та Житомирської областей, а також Курської області Росії. Вони познайомилися та спланували свої злочинні дії в тюрмі під час відбування покарання.

За даними міліції, члени цього злочинного угруповання протягом 2011–2013 років скоювали з використанням вогнепальної зброї розбійні напади на АЗС в Харкові та Києві.

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За цим фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України (розбій). На цей час вже доведена причетність затриманих до шести аналогічних пограбувань.