Мерія Запоріжжя заявляє про значне недофінансування з держбюджету

Запоріжжя одержало менше 10% коштів, передбачених в державному бюджеті як субвенція на придбання вагонів трамваїв і тролейбусів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Запорізької мерії, "в 2007 році для придбання вагонів тролейбусів і трамваїв заплановано виділити державну субвенцію у розмірі 6,7 млн. грн., а поступило 567 тис. грн.", - тобто менше 8,5% передбаченої суми.

За даними прес-служби, не виконані зобов`язання держбюджету перед Запоріжжям ще по цілому ряду напрямів фінансування.

"З обіцяних 6,121 млн. грн. на соціально-економічний розвиток і розвиток інфраструктури регіону з держбюджету України в Запоріжжі надійшло всього 3,7 млн. грн. На 51,6% профінансовані інвестиційні проекти, направлені на соціально-економічний розвиток регіонів, заходи щодо попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам в житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об`єктах комунальної власності: із запланованої на 2007 рік державної субвенції у розмірі 14,879 млн. грн. місто одержало 7,677 млн. грн.", - повідомили в прес-службі.