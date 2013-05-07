Судові виконавці поки лишили в спокої київську вчительку - начальник отримав прочухана

У зв’язку із незабезпеченням належного контролю за правильністю проведення виконавчих дій та дотримання прав сторін у виконавчому провадженні у справі вчительки Ніни Москаленко, начальника відділу державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у м. Києві притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державній виконавчій службі.

У прес-службі нагадали, що виконання рішення Печерського районного суду м. Києва щодо виселення громадян Москаленко Г.М. та Москаленко Н.І. з частини будинку по пров. Землянському в м. Києві здійснюється відділом державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у м. Києві.

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«Станом на 7 травня указане виконавче провадження щодо виселення громадян Москаленко Г.М. та Москаленко Н.І. з частини будинку по пров. Землянському в м. Києві зупинене, до встановлення способу і порядку виконання рішення суду. У зв’язку із незабезпеченням належного контролю за правильністю проведення виконавчих дій та дотримання прав сторін у виконавчому провадженні начальника відділу державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у м. Києві притягнуто до дисциплінарної відповідальності», - повідомили у прес-службі.

Як було встановлено в ході службового розслідування, в резолютивній частині рішення суду не зазначено, з якої саме частини будинку необхідно виселити боржників.

У зв’язку з наявністю вказаних обставин, що перешкоджають проведенню виконавчих дій, 23 квітня 2013 року державним виконавцем було зупинено виконавче провадження та направлено відповідну заяву про встановлення способу і порядку виконання рішення до Печерського районного суду м. Києва. Подальше виконання судового рішення буде організовано лише після розгляду судом заяви державного виконавця.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня ц. р. було відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження будинку, де проживає київська вчителька Москаленко.

Нагадаємо, київська вчителька Москаленко мешкає в будинку у центрі Києва, біля Ботанічного саду. За інформацією ЗМІ, землю під будинком у вчительки невідомі намагаються забрати вже більше року. Орієнтовно ділянку в 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють у 3 млн доларів.

Жінці належить 2/3 будинку, власник ще третини невідомий. Однак від цього власника на адресу Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.

За рік, попри численні заяви Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Натомість міліція порушила проти неї ряд кримінальних справ.