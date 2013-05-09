Україна святкує День Перемоги

Київ

У Києві на Майдані Незалежності тривають святкові заходи з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, о 9.00 на головній площі столиці відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України.

У церемонії взяли участь міністр оборони Павло Лебедєв, секретар Київради Галина Герега, заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

Після цього на Хрещатику розпочався марш військових оркестрів.

Відбулося проходження військової техніки часів війни та військова історична хода.

На Хрещатику зібралося кілька тисяч глядачів.

Керівники Київської міської державної адміністрації разом із ветеранами та киянами вшанували пам’ять Героїв Радянського Союзу, а також усіх безіменних визволителів Києва та України від фашистських загарбників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, за участю голови КМДА Олександра Попова, його заступників, керівництва районної держадміністрації, ветеранів та громадськості відбулася церемонія покладання вінків та квітів до пам’ятника «Радянським воїнам-танкістам – визволителям Києва», пам’ятного знаку «Києву – місту-герою» на площі Перемоги та на могилу генерала армії Миколі Ватутіна.

Також голова столичної міськадміністрації вшанування воїнів у парку Вічної Слави, долучившись до церемонії покладання квітів на могилу Невідомого солдата і до пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу маршалу авіації Івану Кожедубу, постаментам двічі Героям Радянського Союзу Георгію Береговому та Амет-Хану Султану, що відбувалася за участю Президента України Віктора Януковича, представників уряду, народних депутатів, ветеранів та громадськості.

Житомир

Понад 10 тисяч осіб взяли участь в урочистій ході та мітингу з нагоди Дня Перемоги у Житомирі.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисті заходи за участю керівництва міста та області, ветеранів Великої Вітчизняної війни, військовослужбовців, представників громадськості, установ, підприємств та організацій міста, політичних партій, розпочалися біля пам'ятного знака Перемоги на площі Перемоги.

Після урочистого проходження роти почесної варти і військових духових оркестрів учасники свята багатотисячною колоною пройшли Соборним Майданом, вулицею Черняховського, де учні житомирських шкіл зустріли ветеранів війни "Живим коридором пошани".

Учасники ходи взяли участь у церемонії покладання квітів до Монументу Слави. Також біля пам’ятника учасники військово-історичного клубу «Червона Зірка» показали реконструкцію бойових дій під час Великої Вітчизняної війни.

Після цього біля Монументу Слави відбувся мітинг - реквієм «Пам'ятаємо, шануємо! Вдячні!» Учасники мітингу тримали державні прапори, червоний прапор Перемоги, а також партійні стяги ВО "Батьківщина", "Фронту Змін", Соціалістичної партії, Комуністичної партії України, Партії регіонів.

На мітингу виступили керівники міста й області, ветерани війни. Учасники згадали події 1941-1945 років. Вони нагадали, що Житомирщина в роки війни була у часи окупації фашистами партизанським краєм.

Голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський повідомив журналістам, що 62 тисячі ветеранів та прирівняних до них категорій громадян, які проживають у Житомирській області, вчасно отримали матеріальну допомогу до Дня Перемоги.

Після мітингу учасники свята переглянули парад військових духових оркестрів та урочисте проходження парадних розрахунків.

Також влада міста організувала святковий обід для ветеранів.

Після обіду святкування продовжується у різних мікрорайонах Житомира.

Під вечір вулицями міста проїде стара військова техніка, після чого біля Монументу Слави знову відбудеться розширена реконструкція бойових дій за участі членів військово-історичного клубу «Червона Зірка».

Завершиться свято салютом біля Монумента Слави.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську сьогодні урочистості заходи до Дня Перемоги пікетували близько 100 активістів ВО «Свободи», які протестували проти використання червоних прапорів.

Як передає кореспондент УНІАН, на Меморіальному кладовищі, де поховані радянські солдати, які визволяли Івано-Франківськ (Станіславів до 1962 року – УНІАН), відбулися заходи з нагоди 68-ї річниці Великої Перемоги.

Митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви Володимир (Війтишин), митрополит Івано-Франківський і Галицький Української православної церкви (Київського патріархату) Іоасаф, владика Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Миколай (Сімкайло), священики Української автокефальної православної церкви біля Хреста пам’яті і примирення відслужили поминальну панахиду за загиблими у Другій світовій війні.

У заході взяли участь голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк і його заступники, міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, ветерани, військовослужбовці, студенти, молодь, жителі міста, загалом понад 2 тисячі осіб.

Учасники урочистостей також поклали вінки і квіти до пам’ятника Матері Батьківщини. Жодних промов ніхто не виголошував. Присутні хвилиною мовчання під військовий салют вшанували пам’ять загиблих. Після цього в обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка відбувся святковий концерт. На будівлях державних установ вивішено тільки Державні прапори України.

Колона комуністів під охороною міліції прийшла на захід із великим плетеним вінком у вигляді п’ятикутної зірки з серпом і молотом, червоні прапори (близько двох десятків: КПУ, ВЛКСМ і Перемоги) розгорнули лише на меморіальному кладовищі.

Ще до початку заходу колона представників ВО «Свобода» прийшла висловити свій протест проти використання червоних прапорів, однак правоохоронці перекрили їм рух до Меморіального кладовища. На початку колони «свободівці» несли великі банери з написами: «Ні - прапорам окупантів!» та «Червоним прапорам – Ні!». Очолював колону, яка йшла з партійними і державними прапорами із чорними стрічками, з мегафоном народний депутат від «Свободи» Руслан Марцінків. Учасники пікету скандували: «Червоним прапорам – Ні!», «Серп і молот – смерть і голод!».

Міліція зупинила активістів «свободи» навпроти офісу Братства ОУН-УПА, тому вони також вигукували гасла на підтримку ветеранів УПА: «Слава Україні!», «Героям слава!».

Харків

У Харкові на площі Свободи пройшла військово-театралізована вистава та парад, присвячені 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, вистава складалася з кількох епізодів.

Перший епізод - «Привал» - був створений на основі поеми Олександра Твардовського «Василий Теркин». У ньому взяли участь близько 160 осіб.

У другому - «Поле пам'яті» - виступили більше 100 студенток Академії культури.

Під час третього епізоду - «Вальс Перемоги» - виступили більше 120 виконавців бальних танців спільно з іншими учасниками вистави.

Пам'ять полеглих у війні вшанували хвилиною мовчання.

Основною частиною військово-театралізованої вистави став парад на честь Дня Перемоги. Площею урочистим маршем пройшли понад 1,5 тисячі військовослужбовців Харківського гарнізону, а також з Дніпропетровська, Львова, Севастополя та Воронежа (РФ).

Після проходження військових на площі Свободи відбувся плац-парад курсантів Академії Міністерства внутрішніх справ. Військовослужбовці під акомпанемент оркестру показали навички володіння шаблею та карабіном СКС.

Наостанок урочистим маршем площею Свободи крокував кінний ескадрон Харківської державної зооветеринарної академії.

Командував парадом начальник Харківського гарнізону, учасник військових дій в Афганістані полковник Олексій Середа.

Приймали парад голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, народні депутати.

«Від усієї душі вітаю вас зі святом великої Перемоги. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто ціною свого життя відстояв свободу нашої держави і визволив Європу від фашизму. Пам'ять про ратний подвиг наших ветеранів буде завжди жити в наших серцях. Ми передамо майбутнім поколінням глибоку повагу до того, що було зроблено у важкі сорокові роки. Ми - нащадки переможців. Велика Перемога назавжди залишиться одним з найголовніших свят, які ми відзначаємо в нашій країні. Слава тим, хто її нам приніс», – сказав Добкін.

Сьогодні ж поруч із головним корпусом Харківського національного університету ім. Каразіна на площі Свободи, 4 виставлено зразки важкої військової техніки.

Сімферополь

У Сімферополі проходять урочистості з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, у сквері Перемоги жителі міста поклали квіти до меморіалу «Танк Т-34».

Після цього пройшла хода кількома вулицями до Вічного вогню у парку Гагаріна, в якій взяли участь до 15 тисяч осіб.

У колонах йшли фронтовики, блокадники, афганці, діти війни, чиновники, представники КПУ, Партії регіонів, «Руської єдності», «Українського вибору», «Союзу».

У Гагарінському парку була організована «солдатська каша».

Увечері 8 травня у місті-герої Керч за традицією тисячі городян піднялися з факелами на гору Мітрідат, де пройшла театралізоване дійство.

За даними міліції, 9 травня у містах Криму проходять близько 150 заходів за участю 75 тисяч осіб. Порядок охороняють тисяча співробітників міліції і військовослужбовців Внутрішніх військ МВС.

Завершиться свято феєрверками.

Суми

У Сумах сьогодні з нагоди Дня Перемоги відбулась народна акція «Пам'ятай ім'я своє».

Як передає кореспондент УНІАН, оргкомітет акції закликав сумчан пройти вулицями міста з фотографіями своїх родичів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні.

Загалом в акції взяли участь близько 5 тисяч мешканців та гостей Сум, вони пройшли колоною від центра міста до Меморіалу Слави, де відбулася символічна зустріч поколінь: тих, хто пройшов фронтовими дорогами, і тих, хто зберігає пам'ять про героїв Великої Вітчизняної війни.

«Ми підтримали цю акцію, оскільки її мета - зберігати пам'ять про подвиг тих, хто виборов Велику Перемогу. Цей захід проходить за ініціативи громадських організацій, він не є політичним. Це день світлої пам'яті і гордості за наших батьків, дідів, прадідів, завдяки яким ми живемо під мирним небом», - зазначив голова громадської ради при Сумській облдержадміністрації Володимир Демура.

Дніпропетровськ

Сьогодні у Дніпропетровську на Набережній Перемоги понад 20 тисяч жителів області пройшли колоною “Безсмертного полку”, тримаючи в руках фотографії своїх родичів - фронтовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, в унікальній для Дніпропетровщини акції “Безсмертний полк” взяли участь понад 15 тисяч дніпропетровців, ще 5 тисяч учасників прибули з різних міст та районів області.

Колону “Безсмертного полку” очолювали віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков, голова обласної ради Євген Удод та Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко.

Як повідомив журналістам Вілкул, на Дніпропетровщині з метою збереження пам’яті про ветеранів Великої Вітчизняної війни започатковано громадський рух “Безсмертний полк”.

У рамках зазначеної ініціативи створено спеціальний сайт, на якому будь-хто може розповісти про родича - фронтовика та опублікувати його фотографію.

За даними організаторів руху “Безсмертний полк”, на сайті на даний момент розміщено майже 7 тисяч світлин.

“Я йшов у колоні “Безсмертного полку” і ніс портрет свого діда, який пройшов всю війну, з 1941 по 1945 рік. Я йшов у колоні і думав, що наші діди, не замислюючись, зі зв’язкою гранат кидалися під танк. У мене виникло питання: а чи може нинішнє покоління вчинити так само - битися з переважаючими силами противника?. Я спитав у хлопців, які йшли поряд. Вони відповіли: "Так, ми зможемо”, - сказав Вілкул.

Перед ходою колони “Безсмертного полку” на Фестивальному причалі Дніпропетровська відбувся парад військових частин, розквартированих на території області, в якому взяли участь 18 колон різних родів військ.

Чернігів

У Чернігові проходять урочисті заходи з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир Хоменко, голова обласної ради Анатолій Мельник, Чернігівський міський голова Олександр Соколов, громадськість міста поклали квіти до братської могили у сквері імені Попудренка.

Учасники церемонії хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час визволення обласного центру Чернігівщини восени 1943 року, похованих у братській могилі.

Воїни Чернігівського гарнізону дали військовий салют та пройшли урочистою ходою.

Від Красної площі колона учасників свята рушила до Меморіалу слави. Дорогою ветеранів вітали школярі й жителі міста, які створили живий коридор від Красної площі до Болдиної гори.

Там відбувся мітинг-реквієм "Ніхто не забутий, ніщо не забуто".

Керівники області та міста звернулися до чернігівців з вітальними словами. Зокрема, міський голова підкреслив, що Чернігів – місто патріотичне і духовне, а День Перемоги для чернігівців – всенародне свято.

Також Соколов зазначив, що Чернігів за роки війни зазнав колосальних матеріальних збитків і людських втрат. У місті було закатовано та розстріляно майже 50 тисяч жителів, понад 7 тисяч осіб вивезено на примусові роботи до Німеччини. "Та місто постало з руїн, відновилося, щоб впевнено розвиватися", - підкреслив Чернігівський міський голова.

Окрасою свята став хор з понад 900 учасників, в основному чернігівських дитячих колективів, який виконав пісні, присвячені Перемозі.

Ветерани, керівництво області та міста, представники місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, жителі обласного центру поклали квіти до Вічного вогню на Меморіалі слави, хвилиною мовчання вшанували загиблих.

За оцінками правоохоронців, у заходах взяли участь майже 10 тисяч жителів Чернігова.

Відзначення Дня Перемоги завершиться ввечері - традиційно на Красній площі міста пройде святковий концерт за участю місцевих творчих колективів "В шість годин вечора після війни".

Крім того, компанія "Київстар" ввечері у центрі міста, на Алеї героїв проведе акцію "Зірка пам'яті". На честь вшанування героїв Другої світової війни жителі Чернігова спільно з волонтерами запалять у вигляді зірки 1418 свічок, що символізують кожен день війни.

Львів

У Львові сьогодні представники ветеранських організацій за участю ряду громадян та активістів ПСПУ на території Марсового поля та Пагорба слави під час заходів із вшанування полеглих під час Великої Вітчизняної війни розгорнули три копії прапора Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, акції відбулися без інцидентів попри заборону суду проводити масові заходи.

Від самого ранку жителі Львова несли квіти до місць поховань полеглих воїнів.

Заплановані масові заходи і мітинг лівих сил були скасовані на виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду, однак попри це на Марсовому полі та Пагорбі слави було відправлено панахиди, сюди йшли люди покладати вінки та квіти.

Представники як КПУ, так і ВО “Свобода” також були присутні на території Пагорба слави. Однак будь-яких інцидентів між ними не сталося.

Народний депутат від ВО «Свобода» Юрій Михальчишин підійшов у супроводі близько 10 молодих людей до групи ветеранів й особисто привітав Героя Соціалістичної праці, почесного голову обласної організації ветеранів війни Тимофія Махонюка.

За спостереженням кореспондента агентства, вперше за останні кілька років через кордони міліції до місць проведення заходів пропускали всіх без винятку бажаючих - як молодиків у спортивних костюмах, так і ветеранів.

Після завершення церемонії покладання квітів представниками обласної та міської влади на Пагорбі cлави з’явилися двоє чоловіків середнього віку та розгорнули плакати з написами: “Москалі – go homе”, “Фашизм дорівнює соціалізму, дорівнює смерті”. Особи, які розгортали плакати, були одягнені у футболки з написами “Не пора москалеві й ляхові служити”. Попри це сотні присутні на площі людей не відреагували на цю акцію. Кілька хвилин “помітингувавши”, чоловіки згорнули плакати і пішли.

Крім того, у місці проведення заходів група жителів Львова скандувала: “Героям слава! Смерть ворогам!”. Проте це залишилося без уваги з боку присутніх, які прийшли вшанувати полеглих визволителів Львова.

Як зазначив, звертаючись до присутніх на Пагорбі слави, почесний голова обласної організації ветеранів війни Махонюк, “сьогодні все відбулося напрочуд спокійно. Лише прикро, що влада заборонила нам, ветеранам, святкувати разом з усією країною”.

“День як день. Усе нормально. Сьогодні у Львові ненормально те, що влада побоялася взяти із собою на офіційні заходи прапор Перемоги. А нам забороли проводити мітинг. Я воював не за прапор - це лише символ. Я воював за Україну. І коли мені сьогодні кажуть, що не можна піднімати прапор Перемоги, тоді в мене виникає питання: За яку ж я перемогу воював з першого дня війни?”, - заявив Махонюк.

Він також висловив свою позицію щодо офіційних заходів влади 9 травня у Львові. “Влада прибігла вранці скоро. Кинула квіти й побігла звідси. Не захотіли спілкуватися з людьми, які прийшли вшанувати пам’ять визволителів. Мабуть, боялися незручних питань. Я думаю, що я не за таку Україну воював”, - заявив Махонюк.

О 12.00 усі заходи у Львові в місцях, де традиційно ветерани і комуністи відзначають День Перемоги, завершилися.

До місць поховань продовжують підходити львів’яни з квітами. У декого були на грудях - георгіївські стрічки, дехто - у вишиванках. Усі вони зазначають, що вичекали, доки завершаться публічні заходи, а тепер хочуть покласти квіти до могил.

Як повідомив журналістам начальник ГУ МВС України у Львівській області, генерал-майор міліції Олександр Рудяк, сьогодні “міліція глобальних і великих порушень громадського порядку не побачила, представники політичних сил провокацій не вчиняли”.

Донецьк

У Донецьку у меморіального комплексу «Твоїм визволителям, Донбас» пройшов багатотисячний мітинг з нагоди Дня Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, святковому мітингу в Донецьку передувало покладання квітів до пам'ятників воїнам-визволителям - Кузьмі Гурову, Францу Грінкевичу і Миколі Ватутіну. Потім під пісні воєнних років пройшла масова хода у парку культури і відпочинку до меморіального комплексу, де й пройшов мітинг.

В урочистостях, окрім ветеранів Великої Вітчизняної війни, взяли участь голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький, глава облради Андрій Федорук, мер Донецька Олександр Лук’янченко, народні депутати Юхим Звягільський, Микола Левченко, представники громадськості.

Біля меморіального комплексу «Твоїм визволителям, Донбас» на флагштоках разом з державними прапорами України було піднято червоний прапор Перемоги.

З трибуни звучали слова подяки ветеранам, підкреслювалася їх величезна заслуга перед нинішнім поколінням.

«З кожним роком все далі йдемо ми від подій Великої Вітчизняної війни. Але пам'ять наша живе. Ми низько схиляємо голови перед пам'яттю про загиблих і віддаємо данину глибокої шани ветеранам, учасникам бойових дій, «дітям війни», - усім тим, хто пережив той страшний трагічний час, а потім відродив рідну землю з попелища», - сказав Шишацький.

Лук’янченко у своєму зверненні до ветеранів запевнив, що влада міста робитиме все залежне від неї, щоб фронтовики сьогодні «почувалися захищено і упевнено».

Після мітингу, який зібрав до 10 тисяч учасників, відбулося покладання квітів до пам'ятника «Твоїм визволителям, Донбас!», а також пройшов святковий концерт і парад військових.

Також усі охочі, як ветерани, так і інші жителі і гості міста змогли пообідати в парку кулешем на військово-польовій кухні.

Сьогодні ж у рамках урочистостей, присвячених святкуванню 68-ї річниці Великої Перемоги, в Донецькому Національному академічному українському музично-драматичному театрі відбудеться урочистий прийом ветеранів Великої Вітчизняної війни керівництвом міста Донецька і області.

О 17.30 в Донецьку на площі перед центральною сценою парку культури і відпочинку імені Щербакова пройде унікальна акція - флеш-моб, в якому тисячі виконавців заспівають разом пісню Давида Тухманова «День Победы». У цьому флеш-мобі планує взяти участь Шишацький.

Миколаїв

У Миколаєві близько 7 тисяч осіб взяли участь у ході та мітингу з нагоди 68-ї річниці Великої Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 9.00 колона попрямувала від вул. Шевченка центральною вулицею Миколаєва - Радянською до Меморіального комплексу на честь 68 героїв-десантників загону Костянтина Ольшанського на вул. Адміральській.

О 10.00 тут пройшов урочистий мітинг, в якому взяли участь ветерани, учасники і «діти» Великої Вітчизняної війни, представники обласної і міської влади, народні депутати і депутати місцевих рад, військовослужбовці, школярі і прості городяни.

Варто відзначити, що кілька молодих людей на вул. Радянській роздавали листівки з написами: «Перемогли в 45-му, переможемо і зараз» і перекресленою свастикою. Багато ветеранів і пенсіонерів були дуже обурені тим, що у такий день розповсюджуються зображення зі свастикою, нехай навіть перекресленою, конфлікт міг перерости у колотнечу, проте оперативне втручання депутатів і правоохоронців допомогло уникнути скандалу.

Крім того, під час мітингу кілька хлопців тримали банер: "Зупинимо неофашизм в Україні" із зображенням перекресленої свастики.

Миколаївці під час урочистостей тримали червоні прапори, плакати "Слава солдатам", багато хто був з приколеною на грудях георгіївською стрічкою і квітами в руках.

Під час мітингу прозвучали урочисті промови і привітання, потім був святковий залп, після якого всі охочі поклали квіти і вінки до Вічного вогню і меморіалу.

Вдень у Миколаєві заплановано роботу кількох польових кухонь, де пригощатимуть солдатською кашею.

За даними міліції, 9 травня більш ніж у 45 населених пунктах Миколаївської області заплановано проведення понад 110 масових заходів, участь в яких, імовірно, візьмуть понад 33 тисячі громадян.

Охорону громадського порядку цього дня забезпечують більш як 400 співробітників органів внутрішніх справ і 30 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України.

Севастополь

Церемонії покладання квітів до меморіалів, парад переможців у складі ветеранів війни і Збройних сил, урочисте проходження військ Севастопольського гарнізону і бойової техніки відбулися у Севастополі з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні і 69-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, парадом командували віце-адмірал Сергій Єлісєєв і генерал-майор Олександр Остріков, приймали парад командувач ВМС України віце-адмірал Юрій Іл’їн і командувач Чорноморського флоту Росії віце-адмірал Олександр Федотенков.

Вулицею Леніна і проспектом Нахімова у присутності тисяч глядачів пройшли урочистим маршем військовослужбовці Збройних сил України, Внутрішніх військ МВС України, Державної прикордонної служби України і Чорноморського флоту РФ.

Також відбулося проходження бойової техніки ВМС України і ЧФ РФ загальною чисельністю близько 1,5 тис. осіб.

700 українських військовослужбовців були представлені парадними розрахунками з числа курсантів, молодших і старших офіцерів Академії ВМС ім. Нахімова, парадними розрахунками корабельного складу флоту, підрозділів морської піхоти, військ Берегової оборони, навчального центру, підрозділами Повітряних сил ЗСУ, а також флотськими почесною вартою, барабанщиками, групою прапороносців, фанфаристами і лінійними.

Українські ВМС також продемонстрували бойову техніку - 4 бронетранспортери БТР-80, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», 2 гаубиці 2А36 «Гіацинт» та 2 зенітних ракетних комплекси «Оса» військ Берегової оброни ВМС України.

Серед колон ветеранів війни і Збройних сил йшла колона ветеранів ВМС України.

Нововведенням на цьому параді стало проходження – за ініціативи командувача ВМС України Іл’їна і голови міськдержадміністрації Володимира Яцуби - колони вихованців школи юнг і дитячо-юнацької морської флотилії з портретами Героїв Радянського Союзу - вихідців із Севастополя, захисників і визволителів міста.

Як і в попередні роки, парад переможців продовжився проходженням колонами ряду політичних сил проросійського спрямування з партійною символікою і транспарантами.

Полтава

У Полтаві в мітингу з нагоди Дня Перемоги біля Монументу Слави взяли участь близько 10 тисяч людей.

Як передає кореспондент УНІАН, організованою колоною люди пройшли центральною вулицею міста, після чого біля Монументу Слави почався мітинг.

Полтавчани тримали в руках червоні прапори Перемоги, державні прапори України і прапори Комуністичної партії України.

Під час мітингу губернатор Полтавської області Олександр Удовиченко констатував, що останнім часом з'являються громадські об'єднання, які хочуть переписати історію Великої Вітчизняної війни, чого не можна допустити.

Голова Полтавської обласної ради Іван Момот подякував ветеранам, які не шкодували життя, борючись за перемогу.

Звертаючись до молоді, він сказав: «Ми бачимо, що з кожним роком дедалі більше молоді приходить цього дня до пам'ятних місць. Це ваша відповідь тим, хто намагається очорнити сторінки героїчних подвигів під час Великої Вітчизняної війни».

Присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих під час війни.

Учасник мітингу, митрополит Полтавський і Миргородський Української православної церкви (Московського Патріархату) Філіп повідомив УНІАН, що в храмах єпархії напередодні свята пройшли богослужіння за жертвами війни.

На мітингу після салюту відбулася церемонія покладання квітів, яка через велику кількість людей тривала майже годину.

Після мітингу Удовиченко заявив, що давно не пам'ятає, аби стільки людей було на мітингах у місті. За даними міліції, участь у заході взяли близько 10 тис. людей.

Загалом, за інформацією Управління МВС в Полтавській області, в населених пунктах регіону заходи пройшли мирно, цивілізовано, без провокацій і правопорушень.

Тернопіль

У Тернополі в Парку слави під час акції прихильників Комуністичної партії України «Парад переможців» виникла сутичка між правоохоронцями та народними депутатами від ВО “Свобода”.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку колоні, що рухалась алеєю в Парку слави в оточенні правоохоронців, дорогу перекрили народні депутати від ВО “Свобода” Олексій Кайда, Михайло Головко та Олег Сиротюк.

Заступник начальника обласного управління міліції з питань громадської безпеки Василь Облещук заявив, що постановою суду сьогодні уже скасовано рішення позачергової сесії міської влади про заборону використання у місті радянської символіки під час масових заходів.

Він також зазначив, що комуністи подали заявку на проведення заходу, а відтак мають право на проведення акції в Парку слави.

Разом з тим депутати під час спілкування з Облещуком з’ясували, що номер скасованого судом рішення міськради не повністю відповідає номеру прийнятого сьогодні міськрадою рішення. Вони наголосили, що таким чином рішення є чинним.

“На момент скасування судом сьогоднішнього рішення міської ради воно ще не було ніде оприлюднено. З того приводу, що суд скасовував документ, якого він навіть ще не мав, я уже звернувся в прокуратуру”, - сказав Кайда.

Депутати також наголошували, що проводять у Парку слави зустріч з громадянами і в разі перешкоджання їхній депутатській діяльності правоохоронцями нестимуть кримінальну відповідальність. Після цього народні депутати, депутати міської та обласної рад повернули до людей, які перекрили алею в Парку слави, і стали перед ними, взявшись за руки.

Співробітники спецпідрозділу міліції “Беркут”, які йшли перед колоною комуністів, прорвали «живий ланцюг» «свободівців».

А коли один з народних депутатів від “Свободи” почав бити по касках бійців спецпідрозділу, розпочалась сутичка, під час якої депутат отримав садна на обличчі, на ньому повністю порвали сорочку.

Кількох людей, які перешкоджали руху колоні комуністів, правоохоронці посадили в автозаки.

Комуністи провели свій захід біля Вічного вогню, а потім під скандування “Ганьба!” залишили Парк слави в оточенні великої кількості правоохоронців. По дорозі невідомі кинули в них шашкою з їдким димом.