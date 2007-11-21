Азаров поставив хрест на цьогорічному вступі України в СОТ

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ розраховує, що в грудні Україна завершить переговори й стане членом Світової торгової організації з 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Україна завершила всі двосторонні переговори щодо вступу до СОТ – підписала протокол із В`єтнамом, із Киргизією теж врегульовано питання. Сьогодні уряд ухвалив ще чотири рішення, які в нормативному плані повністю закриють усі питання», - сказав М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем`єр повідомив, що українська делегація на початку грудня вирушить до Женеви (Швейцарія) для проведення завершальних переговорів. «Це підбиває підсумок багаторічної роботи різних урядів, і я сподіваюся, що Україна буде з наступного року членом СОТ – це відкриє переговори з Євросоюзом про створення зони вільної торгівлі й дасть новий імпульс для розвитку економіки», - підкреслив він.